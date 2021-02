KORONAVÍRUS Od pondelka by všetci prichádzajúci do SR mali ísť do karantény, informoval Krajčí

BRATISLAVA – Od pondelka (15. 2.) by mali všetci cestujúci, ktorí prichádzajú z akejkoľvek krajiny, povinne nastúpiť do 14-dňovej karantény. Pred prekročením hraníc budú musieť vyplniť registračný formulár. Ponúknutá im bude aj možnosť nastúpiť do štátnej karantény.