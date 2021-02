KORONAVÍRUS Pozor, oddnes platia iné podmienky karantény! Detaily zmien

BRATISLAVA - Podmienky karantény sa s účinnosťou od dnešného dňa menia. Ide o prípady úzkeho kontaktu s osobou pozitívne testovanou na ochorenie COVID-19 a nové opatrenia sa týkajú aj príchodov z rizikových krajín. Vyplýva to z novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Povinná karanténa po kontakte s infikovaným sa predĺži na štrnásť dní

"Štrnásťdňová izolácia s RT-PCR testovaním najskôr na ôsmy deň sa bude uplatňovať aj v prípade úzkych kontaktov pozitívne testovaných osôb. Štrnásť dní sa začína počítať od posledného kontaktu s pozitívnou osobou," uviedla hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková. Lehota podľa jej slov platí aj v prípade, že výsledok testu je negatívny, a to z dôvodu, že sa u osôb ešte môžu prejaviť klinické príznaky. "Štrnásťdňovú izoláciu je potrebné dodržať aj v prípade, že osoby sú bezpríznakové a bez testovania. Ak sa u nich klinické príznaky prejavia, o termíne ukončenia karantény rozhoduje ošetrujúci lekár," doplnila.

Zdroj: Getty Images

Povinnosť karantény sa nebude vzťahovať na osoby, ktoré v ostatných troch mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19, avšak len v prípade, že sa u nich nevyskytnú príznaky ochorenia. Izolácia osoby pozitívnej na ochorenie alebo karanténa osoby po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie, ktorá nebola ku dňu účinnosti vyhlášky ukončená, sa ukončuje podľa doterajších predpisov.

Karanténa po príchode z rizikových krajín sa tiež predĺži

Po príchode z rizikových krajín bude oddnes, 8. februára od 6.00 h, po novom nutné absolvovať nie desaťdňovú, ale štrnásťdňovú izoláciu. Osoba bude po novom testovaná RT-PCR metódou nie na piaty, ale na ôsmy deň po príchode. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upravujúcej režim na hraniciach. ÚVZ SR vysvetlil, že k predĺženiu domácej izolácie a stanoveniu neskoršieho dňa testovania pristúpili na základe odporúčaní medzinárodných zdravotníckych inštitúcií, ktoré vyhodnocovali riziká spojené s novými mutáciami nového koronavírusu. Mutácie podľa odborníkov viedli k zhoršovaniu epidemiologickej situácie v oblastiach, v ktorých sa rozšírili. Aby sa tlmil počet ochorení, hospitalizácií a úmrtí, je podľa hygienikov potrebné sprísňovať opatrenia na zníženie rizika prenosu infekcie.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Od pondelka teda bude platiť, že osoby, ktoré v posledných štrnástich dňoch navštívili výlučne krajiny Európskej únie, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko a nepreukážu sa negatívnym RT-PCR testom vykonaným mimo územia SR nie starším ako 72 hodín, musia ísť do domácej izolácie. V prípade Česka a Rakúska môže ísť aj o negatívny antigénový test nie starší ako 72 hodín. V praxi to bude vyzerať tak, že osoba bude najskôr na ôsmy deň testovaná, v prípade získania negatívneho výsledku testu sa jej izolácia skončí. V prípade, že sa osoba na testovaní nezúčastnila a má bezpríznakový priebeh izolácie, tá sa jej končí po štrnástich dňoch. Deti do desať rokov nemusia byť otestované, izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti.

Ako ďalej Račková uviedla, osoby, ktoré v posledných štrnástich dňoch navštívili iné krajiny, musia ísť do domácej izolácie a najskôr na ôsmy deň podstúpiť testovanie RT-PCR metódou. Osoby ukončia izoláciu iba získaním negatívneho výsledku testu. "Nie je možné ju ukončiť bez testovania a ani jej predísť predložením negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19," zdôraznila hovorkyňa s tým, že deti do desať rokov nemusia byť otestované, izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti. ÚVZ SR dodal, vo všetkých prípadoch sa osoby prichádzajúce na Slovensko musia najneskôr bezprostredne pri vstupe na Slovensko zaregistrovať na webe korona.gov.sk/ehranica.