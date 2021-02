PREHĽAD o tom, ktoré školy na Slovensku otvoria a neotvoria: Jasný verdikt v Bratislave

OTVORIA

Mesto Banská Bystrica od pondelka otvorí všetky materské školy a základné školy pre žiakov prvého stupňa vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Informoval o tom primátor mesta Ján Nosko.

Gelnica

Kežmarok

Školy od pondelka otvorí aj mesto Kežmarok. Podľa primátora Jána Ferenčáka na to radnica dostala súhlasné stanovisko príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ).

Levoča

Mesto otvára materské, základné školy aj základnú umeleckú školu. MŠ budú otvorené v plnom režime. Základné školy budú otvorené od pondelka pre žiakov 1. stupňa. V režime bez obmedzení sa otvoria školské kluby detí a školské jedálne pri základných a materských školách. Základná umelecká škola sa otvorí v obmedzenom režime len pre individuálnu formu vyučovania a len pre žiakov 1. stupňa základných škôl mimo výučby spevu a hry na dychové nástroje.

Poprad

Mesto Poprad od pondelka otvorí všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Všetkým ich zamestnancom poskytne respirátory a v spolupráci s Nemocnicou Poprad rúška pre deti. Radnica o tom informuje na svojej webovej stránke.

Prešov

Mesto Prešov od pondelka otvorí všetky materské školy a základné školy pre žiakov prvého stupňa vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Potvrdil to hovorca radnice Vladimír Tomek.

Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves otvorí prevádzku 13 materských škôl a siedmich základných škôl, a to vrátane nultých ročníkov a prípravného ročníka ZŠ.

Stará Ľubovňa

Otvoriť MŠ a prvý stupeň ZŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti sa rozhodlo aj mesto Stará Ľubovňa. Ako pre TASR povedal primátor Ľuboš Tomko, situáciu konzultovali aj s regionálnou hygieničkou.

Bánovce nad Bebravou

Základné a materské školy v okrese Bánovce nad Bebravou sa od pondelka neotvoria. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne vydal vyhlášku, ktorá zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení v okrese zakazuje prejsť na prezenčnú výučbu. Zákaz sa týka materských a základných škôl, špeciálnych ZŠ, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov i základných umeleckých škôl. Rovnako platí pre zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie, prevádzkarne starostlivosti o deti do šiestich rokov a prevádzkarne výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.

Bratislava

Školy v hlavnom meste sa v pondelok neotvoria. Magistrát a o tom informoval na sociálnej sieti. To, či sa otvoria ďalší týždeň, teda od 15. februára, majú jednotlivé mestské časti oznámiť počas týždňa. "Diskusia starostov a starostiek nebola vôbec ľahká a jej výsledkom je, že bratislavské mestské časti budúci týždeň, teda od 8. februára, školy neotvoria a budú pokračovať v dištančnom vyučovaní." Ako podotkol magistrát, ide o snahu chrániť zdravie všetkých Bratislavčanov a prispieť k zlepšeniu epidemiologickej situácie, ktorá zároveň umožní bezpečnejšie otvorenie škôl v blízkom čase. Bratislavské samosprávy zároveň žiadajú vládu o jednoznačné rozhodnutie, kedy sa majú školy v Bratislave otvárať. "Situácia, keď vláda avizuje otváranie a regionálny hygienik otváranie zároveň neodporúča, vytvára len ďalší chaos a nepredvídateľnosť situácie pre tisícky rodičov," skonštatovali.

Dunajská Streda

Mesto Dunajská Streda od pondelka základné a materské školy neotvorí. Rozhodol o tom v sobotu mestský krízový štáb. Miestny Regionálny úrad verejného zdravotníctva hodnotí epidemiologickú situáciu naďalej ako mimoriadne vážnu.

Galanta

Vyučovanie na prvom stupni základných škôl a umeleckej školy v Galante bude pokračovať od pondelka dištančnou formou. Dôvodom je aktuálne nepriaznivá pandemická situácia v okrese Galanta.

Hriňová

Mesto Hriňová v Detvianskom okrese v pondelok neotvorí svoje MŠ, ZŠ ani základnú umeleckú školu. Primátor Stanislav Horník poukazuje na súčasnú situáciu. "V sobotu dopoludnia bolo na oboch odberových miestach vykonaných 409 testov, z ktorých bolo 11 pozitívnych. Je to pozivitiva 2,7 percenta," podotkol vo svojom stanovisku na sociálnej sieti. Rozhodnutie bolo prijaté po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Zvolene a Okresného úradu v Detve.

Humenné

"Od pondelka ostanú základné školy v pôsobnosti mesta Humenné zatvorené. Obnovenie prevádzky i prezenčnej výučby ZŠ závisí opätovne od stanoviska RÚVZ v Humennom," uvádza mesto s tým, že zatvorené zostávajú aj materské školy.

Košice

V Košiciach sa od pondelka školy neotvoria. Na odberných miestach zriadených mestom zaevidovali od stredy 461 ľudí s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19. Prednosta Okresného úradu Košice Martin Seman v súvislosti s otváraním škôl zvolal Bezpečnostnú radu okresu. Tá na základe stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach odporučila mestu, ako zriaďovateľovi škôl a školských zariadení, neobnoviť ich prevádzku na svojom území, s výnimkou materských škôl, školských klubov detí určených pre zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.

Kremnica

Zatvorené ostávajú aj školy v Kremnici. "Obe základné školy v meste pokračujú od 8. februára v dištančnom vzdelávaní, rovnako by mala postupovať aj Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu. Materská škola na Dolnej ulici a jej elokované pracovisko na Ulici Juraja Langsfelda budú od pondelka tiež uzavreté. Neotvára sa ani zberná trieda," píše kremnická samospráva na svojej internetovej stránke.

Michalovce

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Michaloviec prezenčné vyučovanie od pondelka neobnovia. V sobotu o tom rozhodol krízový štáb mesta. "Krízový štáb mesta Michalovce rozhodol vzhľadom na nepriaznivú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19, resp. britskou mutáciou nového koronavírusu, neobnoviť vyučovací proces prezenčnou formou na našich školách v termíne do 19. februára 2021 vrátane," uviedlo mesto.

Trebišov

Trnava

Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 78/2021 je Trnava v súlade s COVID automatom zaradená vo štvrtom stupni varovania. Výchovno-vzdelávací proces bude preto prerušený vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Vyučovanie na ZŠ bude naďalej prebiehať dištančným spôsobom. Materské školy a školské kluby detí od uvedeného dátumu nebudú k dispozícii ani pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre. Informácie zverejnilo mesto na svojich oficiálnych stránkach.

Vranov nad Topľou

Z dôvodu zlej epidemiologickej situácie v okrese zostanú v pondelok zatvorené i školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou. "Obnovenie prevádzky MŠ, ako aj obnovenie prezenčnej výučby žiakov prvého stupňa ZŠ závisí od stanoviska RÚVZ Vranove nad Topľou, ktoré bude vydané najskôr v pondelok," informovala radnica s tým, že žiaci prvého stupňa ZŠ pokračujú v dištančnej forme vyučovania.

Zvolen

Zvolen v pondelok svoje školy a škôlky neotvorí. Rozhodol o tom krízový štáb mesta. Samospráva poukazuje na súčasnú zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s počtom pozitívnych občanov na ochorenie COVID-19. Výnimku tvorí vzdelávanie detí rodičov z kritickej infraštruktúry, ktoré môže byť v doterajšom rozsahu a za podmienok dodržania platnej legislatívy.

Žarnovica

V dištančnom vzdelávaní od pondelka naďalej pokračujú aj žiaci prvého a druhého stupňa základných škôl v meste Žarnovica.

Žiar nad Hronom

Mesto Žiar nad Hronom v pondelok svoje školy a škôlky neotvorí. Samospráva poukazuje na súčasnú zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.