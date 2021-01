Vodič spôsobil dopravnú nehodu, v krvi mal 3,2 promile alkoholu

„Pri miestnom obchode prešiel do protismeru, kde narazil do vozidla Škoda Octavia a toto auto následne odhodilo aj do ďalšieho osobného vozidla. Jeho nezodpovedná jazda tak spôsobila komplikácie ďalším účastníkom cestnej premávky,“ uviedli policajti.

Dodali, že vodičovi bola na mieste nehody obmedzená osobná sloboda a bol umiestnený do policajnej cely, pričom vec bola riešená v režime takzvaného superrýchleho konania.