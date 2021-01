Mimoriadne mrazivé VIDEO: Polícia ukázala priebeh zrážky, vodič nezvládol predbiehanie

Autentické video zachytávajúce autonehodu zverejnila polícia na jednom zo svojich účtov na sociálnej sieti. Vodič červeného vozidla začal predbiehať zrejme malé nákladné auto. Stihol to "na knap". V protismere sa totiž skoro čelne stretol s dodávkou. Súčasne je vidno, že červené auto dostalo bezprostredne po zaradení sa do pruhu šmyk. Šofér stratil kontrolu nad riadením a nabúral do protiidúceho auta.

Polícia preto vyzýva šoférov, aby zbytočne neriskovali a jazdu prispôsobili podmienkam na ceste. „Jazdite zodpovedne. Nepreceňujte svoje schopnosti. Pozor na zamrznuté a podchladené cesty,“ apelujú na vodičov muži zákona.