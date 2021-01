Gastrolístky alebo peniaze? Uprednostnenie hotovosti môže spôsobiť viacero problémov

Stravnými lístkami je možné platiť iba za potraviny a hotové jedlo. Po viac ako dvadsiatich rokoch, kedy bol zamestnávateľ povinný prispieť na stravu formou lístka, sa na Slovensku schyľuje k zmene. Zamestnanci by mali dostať na výber, či chcú ďalej poberať stravné lístky alebo budú chcieť príspevok vyplácať v hotovosti. Zaužívané "gastráče" však majú svoje výhody, pre ktoré ich využívajú napríklad aj v Nemecku, Francúzsku či vo Švédsku.

Posledný klinec do rakvy reštaurácií

Voľba hotovosti namiesto stravných lístkov povedie k zmene stravovacích návykov Slovákov, čo môže mať negatívny dopad aj na zdravie ľudí. Napríklad podľa prieskumu NielsenAdmosphere sú potraviny prvou položkou, na ktorej Slováci šetria. Až 37 % ľudí, ktorí si potrebujú nejaké eurá odložiť bokom, kupuje lacnejšie potraviny a kontroluje si ich cenu na letákoch.

Táto zmena správania spotrebiteľov je zlou správou aj pre dnes už ledva prežívajúci gastrosektor. Ak by väčšina ľudí uprednostnila stravné v hotovosti, výsledkom môže byť veľká strata príjmov reštaurácií a následne masové prepúšťanie, ktoré Slovensko môže pripraviť o tisícky pracovných miest. Podľa viacerých analýz by totiž zavedenie finančného príspevku mohlo viesť k strate viac ako 400 miliónov eur ročne pre reštaurácie a maloobchod s potravinami. Jednoducho, finančný príspevok by namiesto stravy ľudia minuli na iné tovary a služby. Naznačujú to aj prieskumy, v ktorých sa samotní zamestnanci zmienili.

Ak by si finančný príspevok vybralo 50 % zamestnancov, bude ohrozených 20-tisíc pracovných miest.

Lacnejšie potraviny, viac peňazí na zdravotnú starostlivosť

Zmena v správaní spotrebiteľov v snahe ušetriť môže znamenať aj prechod na lacnejšie, menej kvalitné potraviny. To môže viesť k zvýšeniu štátnych výdavkov týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia. Nevyvážená, menej kvalitná strava je jednou z príčin viacerých civilizačných ochorení dnešnej doby, ako je cukrovka či kardiovaskulárne ochorenia. Tieto ochorenia už dnes znamenajú výdavky na zdravotnú starostlivosť v stovkách miliónov eur ročne.

Zavedenie stravného v hotovosti povedie k zhoršeniu pracovných podmienok zamestnancov

V súčasnosti je stravné zreteľne oddelené od platu zamestnanca, a to vďaka pripútaniu k účelovému využitiu na kúpu stravy alebo cez obed v závodnej jedálni. Toto jasné oddelenie zabraňuje zneužitiu príspevku ako náhrady mzdy. Ak sa však zavedie možnosť, aby zamestnávateľ poskytoval stravné v hotovosti, mnoho zamestnancov sa dostane do situácie, že príspevok splynie s ich platom čím sa im zhoršia podmienky na vyjednávanie o mzde.

Skutočnosť, že ide o reálnu hrozbu, potvrdzuje aj pripomienka Ministerstva financií SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania k zmenám v zákone. „Vzhľadom na to, že návrh zákona neupravuje maximálnu výšku finančného príspevku, vrátane príspevku podľa osobitného predpisu, upozorňujeme na možné nahradenie časti zdaniteľného príjmu zamestnancov platením tohto príspevku oslobodeného od dane,“ stojí v pripomienke rezortu.

Pre zamestnávateľov prinesie reforma veľké administratívne zaťaženie

V súčasnosti si môžu zamestnávatelia vybrať, kto a akou formou zabezpečí stravovanie pre ich zamestnancov. Môže to byť buď vlastná jedáleň, zmluva so stravovacím zariadením, donáška alebo vydavateľ stravných lístkov. Stravné lístky v sebe spájajú záruku zamestnávateľovi, že príspevok, ktorý zamestnancovi poskytuje nad rámec mzdy, sa použije na stravu a na strane zamestnanca dávajú slobodu výberu reštaurácie či obedu navareného doma.

Ak si niektorí zamestnanci budú môcť zvoliť finančný príspevok, zamestnávatelia stratia garanciu využitia príspevku na stravu. Takisto im vzrastú finančné a administratívne náklady na systém a stratia výhodu zabezpečenia účelu využitia príspevku. Niektoré spoločnosti by mohli využiť zmätok medzi stravným v hotovosti a mzdou na nezvyšovanie skutočnej mzdy, čím by šetrili náklady.