KORONAVÍRUS Ministerstvo školstva ďakuje školám, ktoré prejavili záujem o testovanie

"Vzhľadom na pribúdajúce množstvo otázok o plánovanom testovaní v školách a zriaďovanie mobilných odberových miest v súvislosti s medializovanými informáciami v oblasti plošného testovania je stále niekoľko vecí, ktoré je potrebné doriešiť na rokovaní vlády," uviedol rezort školstva. Po ňom plánuje ministerstvo školstva o ďalších krokoch informovať.

Od pondelka 11. januára začali všetky školy s dištančným spôsobom výučby. Otvorené môžu byť len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Pre týchto školákov môžu byť rovnako otvorené aj školské kluby detí. "Od 11. do 18. januára bude vyplácané pandemické OČR. Zriaďovateľom zároveň odporúčame pretestovať všetkých zamestnancov, pričom náklady im budú preplatené," spresnil minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Rezort školstva vo vojom pláne uviedol, že od 18. januára by mali byť otvorené materské školy a obnoviť by sa mal aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy. Zároveň ministerstvo odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na päť vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy majú pokračovať vo vzdelávaní dištančne.

Od 25. januára by sa podľa plánu ministerstva školstva mohli vrátiť do lavíc aj žiaci druhého stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl s negatívnym testom. Testovanie v školách sa malo podľa ministerstva uskutočniť od 22. do 24. januára. Na tento istý víkend sa plánuje aj celoplošné testovanie v celej krajine.