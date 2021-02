5G spustili už aj na Slovensku: Odborník prezradí všetko o jej vplyve na náš život

BRATISLAVA - Vraj prispieva k šíreniu koronavírusu, má veľmi vážne dosahy na ľudské zdravie, prináša so sebou rôzne hrozby... Aj to sú časté konšpirácie v prípade technológie s označením 5G. Spolu s odborníkom sme sa pozreli, ako to v skutočnosti je.

Keď sa v auguste 2008 na Slovensku začal predávať iPhone 3G, prudko stúpol záujem o dáta v mobile. Pár MB už zrazu nestačilo a ich spotreba výrazne vzrástla. Rovnaké nadšenie sprevádzal aj príchod siete 4G. „Konšpirácie sa pri sieťach 3G a 4G vôbec neriešili. V roku 2006 sa ľudia tešili na videotelefonovanie a prvé použiteľné dáta v mobile, v roku 2013 takisto nebol žiadny negatívny ošiaľ pri 4G. Všetci vítali, že môžu rýchlejšie surfovať a používať videá,“ spomína Michal Korec z Telekomu. Pri 5G sieti však počujeme skôr o strachu a obavách. Prečo je to tak?

Mýtus č. 1: Cez 5G sieť sa šíri koronavírus

Rádiový signál pri 5G sieti je prakticky rovnaký ako pri 4G. Pri 5G kanáli však dosahuje väčšiu šírku a kapacitu. Jediný rozdiel, ktorý môže človek pocítiť, je v rýchlosti internetu. Tá bude v porovnaní so 4G doslova obrovská. Weby s konšpiračnými teóriami však spravili z 5G strašiaka, ktorému pripisujú veľa negatívnych vplyvov na život a zdravie ľudí.

„Konšpirácia dokáže byť zaujímavá, ak je jej výsledkom neoveriteľná, alebo len ťažko overiteľná informácia s masovým dosahom. Tieto atribúty 5G spĺňa, lebo je to vysoko sofistikovaná, úzko špecializovaná technológia s nastupujúcim používaním. Napríklad šírenie koronavírusu rádiovou technológiou je rovnako absurdné, respektíve aj absurdnejšie ako nedávna téma čipovania obyvateľstva testovacími setmi,“ hovorí odborník. Potrebujete ďalší dôkaz? Koronavírus sa šíri aj v krajinách, kde 5G siete ešte vôbec nie sú.

Zdroj: Getty Images

Mýtus č. 2: Žiarenie je pri 5G extrémne agresívne

Racionálna obava z niečoho nového je na mieste. Aj z toho dôvodu sme sa pozreli na ďalšie otázky, ktoré by mali byť zodpovedané – napríklad či nie je elektromagnetické žiarenie novej siete škodlivé. Aj na Slovensku sa totiž šíril hoax o úhyne škorcov v holandskom meste Haag počas testovania 5G siete. V tom čase tam však žiadny test neprebiehal.

„5G je rovnako bezpečné ako predchádzajúce generácie mobilných sietí – od NMT, GSM, UMTS po 4G,“ hovorí Michal Korec a dodáva, že bezpečnú úroveň žiarenia stanovuje vyhláška ministerstva zdravotníctva. „Pri meraniach, ktoré sa povinne vykonávajú pri všetkých zdrojoch elektromagnetického žiarenia, sú na miestach dostupných verejnosti obvykle namerané hodnoty, ktoré dosiahnu rádovo len jednotky percent z vyhláškou stanovenej úrovne.“

Mýtus č. 3: 5G bude rušiť televízny signál

Zaujímalo nás aj to, či 5G nemôže narušiť spojenie so satelitmi, teda či nás nečakajú problémy s televíznym signálom alebo navigáciami. Podľa experta to nehrozí. „Všetky systémy na komunikáciu majú pridelené pásma podľa Národnej tabuľky frekvenčného spektra. My ako mobilný operátor používame všetky zariadenia plne v súlade so všetkými normami a podmienkami pre 2G, 3G, 4G i 5G. Okrem toho záleží aj na tom, v akých pásmach sa jednotlivé technológie používajú – a napríklad satelitná TV je mimo všetkých dnes používaných frekvencií pre mobilné služby,“ ubezpečuje. Ľudia sa nemusia báť ani toho, že po celej krajine pribudne množstvo stožiarov.

Ak máte ďalšie otázky o sieti 5G, podľa odborníka by ste pri hľadaní odpovedí mali použiť kritické myslenie, dôverovať vede a informácie čerpať z overených a serióznych zdrojov, a nie z pochybných facebookových skupín či konšpiračných médií. Mnohé vysvetlenia ponúka aj web Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Pravda: 5G sieť už funguje aj na Slovensku

Najmodernejšiu 5G sieť môžu ľudia využívať už aj na Slovensku, i keď zatiaľ len v určitých častiach. Slovak Telekom spustil na Slovensku 5G sieť 10. decembra 2020. Zatiaľ pokrýva približne polovicu Bratislavy – Petržalku, Ružinov, Nové Mesto, Trnávku, Vajnory, Vrakuňu, Podunajské Biskupice, Devínsku Novú Ves (vrátane areálu Volkswagen). Počas nasledujúcich mesiacov ju bude postupne budovať a rozširovať. Jej bežná rýchlosť je 300 – 600 mbps pre download a 60 – 80 mbps pre upload, čo sú už naozaj vysoké čísla.

Čo potrebujete na jej využívanie?

Rýchlosť 5G si neužijete, ak nebudete mať smartfón, ktorý je na novú sieť pripravený. Napríklad pri Apple to je zatiaľ najnovší model iPhone 12 – staršie X, XS či 11-ky totiž v sebe 5G ešte nemajú. Podobné je to aj pri ostatných značkách – na fungovanie 5G potrebujete najnovšie modely Samsungu, Huawei, Xiaomi, OnePlus či Motoroly. Momentálne sa ceny za tieto typy smartfónov začínajú približne od 250 eur, postupne by sa však mali znižovať. V Slovak Telekome nie je potrebný špeciálny paušál ani balíček. Ak chce zákazník 5G používať, stačí mať iba 5G telefón a byť v pokrytí siete 5G.

Advertoriál pripravený v spolupráci so spoločnosťou Telekom.