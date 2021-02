Šokujúce zistenie polície: Milé babičky a deduškovia? Omyl, vulgarizmy najtvrdšieho kalibru!

Ilustračné foto

Zdroj: thinkstock.com

BRATISLAVA - Vďaka internetu môžeme vidieť svojich blízkych, aj keď sú ďaleko. Rýchlo sa dostaneme k informáciám, ktoré sme kedysi museli krvopotne hľadať v knižnici. Mnohé povinnosti vybavíme online. Všetko však so sebou prináša aj isté nebezpečenstvo. Polícia upozornila na to, že hoaxy a vulgárne príspevky často šíria tí, od ktorých by ste to čakali najmenej.