Nie je ľahké čeliť kríze: Vláda amatérov a labilného premiéra zlyháva, odkazuje Pellegrini

„Neviem, čo je horšie, či ich amaterizmus alebo devastačné škody, ktoré páchajú na štáte a dôvere k nemu,“ uviedol Pellegrini na adresu vlády. Zároveň upozornil na radikalizáciu spoločnosti a na riziká s tým spojené. Skonštatoval, že koalícia v hodnotovej oblasti zaviedla papalášizmus, spomenul kauzy predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina). „Prijímajú opatrenia a vzápätí ich porušujú. V politickej oblasti zlyhali totálne,“ zdôraznil.

Poukázal i na spory v koalícii. „Jeden druhého posiela preč z vlády, opatrenia nezabrali a krachujú im jednotlivé odvetvia hospodárstva. V sociálnej oblasti zrušili trinásty dôchodok, obedy zadarmo, na samosprávy sa vykašľali, hoci práve tie im najviac pomohli. V právnej oblasti rozvrátili ústavný poriadok a z ústavy si urobili trhací kalendár. Sú v konflikte s prezidentkou, ktorá sa už na to všetko nemôže dívať. V tomto politickom marazme vládnej koalície nájsť jedno pozitívum je nesmierne ťažké,“ hovorí expremiér.

Ako pozitívum pri hodnotení uplynulého roka uviedol trpezlivosti ľudí a silu samospráv, ktoré sa ukázali pri kríze. Na tom podľa jeho slov treba stavať do budúcnosti. „Ale nesmie sa to nikdy zneužívať, ako to urobil Matovič. Je to morálna devíza do budúcnosti, na ktorej môžeme stavať,“ dodal.