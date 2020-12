KORONAVÍRUS Je najvyšší čas zatvoriť kostoly a zrušiť vlaky zadarmo pre seniorov, tvrdí SaS

Eugen Jurzyca a Richard Sulík pri predstavovaní plánu obnovy

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

BRATISLAVA - Koaličná SaS by rada videla konkrétne opatrenia, ktorých sprísnenie by mohla podporiť. Napríklad je podľa nej najvyšší čas zatvoriť kostoly či zrušiť vlaky zadarmo pre seniorov, ktorých chceme najviac chrániť. Hovorca strany Ondrej Šprlák to uviedol v reakcii na utorkové (29. 12.) stanovisko konzília odborníkov.