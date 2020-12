Z extrému do extrému! Po poriadne teplých Vianociach nastane ZVRAT: Pripravte sa na mrazy

Štedrý deň

Studený front spojený s tlakovou nížou nad Poľskom postúpi od severozápadu do strednej Európy. Pred ním k nám bude prúdiť od západu veľmi teplý vzduch.

Bude oblačno až zamračené. Na viacerých miestach sa vyskytne dážď alebo mrholenie. Vo vysokých polohách sneženie.

Zdroj: Predpovede.sk

Najnižšia nočná teplota klesne na 6 až 1 stupeň. Najvyššia denná teplota dosiahne 4 až 9 stupňov. Zafúka slabý, miestami prevažne juhozápadný vietor rýchlosťou 5 až 25 km/h.

Prvý sviatok vianočný

Cez naše územie postúpi smerom na juhovýchod studený front spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa bude presúvať z Bieloruska nad západné Rusko. Za ním k nám od severu prenikne studený vzduch.

Vždy aktuálnu predpoveď počasia nájdete na Predpovede.sk

Treba rátať s premenlivou veľkou oblačnosťou. V noci na mnohých miestach, cez deň miestami, najmä na severe, bude snežiť, môže ísť aj o snehové prehánky. V nižších polohách zaprší.

Zdroj: Predpovede.sk

Meteorológovia avizujú ochladenie. Najnižšia nočná teplota klesne na 4 až -1 stupeň, na severe ojedinele do -3. Maximálna denná teplota dovŕši -2 až 3, na juhu okolo 5 stupňov. Očakáva sa severozápadný až severný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 10 až 30 km/h, a v nárazoch ojedinele okolo 50 km/h.

Druhý sviatok vianočný

V studenom vzduchu sa od západu do našej oblasti rozšíri okraj tlakovej výše.

Bude prevažne polooblačno a na severe sa ojedinele objavia snehové prehánky.

Zdroj: Predpovede.sk

Najnižšia nočná teplota poklesne na 0 až -5, v údoliach sa miestami ochladí do -7 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na -3 až 3 stupne.

Nedeľa

Naša oblasť sa bude nachádzať medzi rozsiahlou tlakovou nížou nad severozápadnou Európou a tlakovou výšou nad východnou Európou.

Počasie bude prevažne polooblačné. Meteorológovia očakávajú postupné pribúdanie oblačnosti a ojedinele aj slabé sneženie alebo dážď so snehom.

Zdroj: Predpovede.sk

Najnižšia nočná teplota klesne na -5 až -10, v dolinách a kotlinách miestami na zhruba -12 stupňov. Maximálna denná teplota sa vyšplhá na -3 až 3 stupne.

Pondelok

Po prednej strane rozsiahlej tlakovej níže nad západnou Európou k nám začne od juhozápadu prúdiť teplejší vzduch.

Bude prevažne veľká oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky.

Zdroj: Predpovede.sk

Najnižšia nočná teplota poklesne na 1 až -5 stupňov. Najvyššia denná teplota dosiahne 0 až 6 stupňov.

Lanovky a vleky premávajú v 15 strediskách

Počasie je mierne, prevádzkovatelia čakajú na výraznejšie mrazy, ktoré by umožnili spustiť naplno zariadenia na výrobu technického snehu. Tie by mali podľa predpovedí meteorológov prísť koncom týždňa. Počet otvorených zjazdoviek sa za posledné dni nezmenil – v areáloch je k dispozícii 20 až 35 % svahov, s výškou snehovej vrstvy od 20 do 50 cm. Sneh je technický, prírodný zatiaľ chýba.

Do 30 cm snehu hlásia Látky, Králiky, Jahodná aj Levočská dolina, 40 cm Roháče-Spálená, Monkova dolina alebo Bachledova – Deny. V stredu a vo štvrtok je zatvorené na Donovaloch aj Táloch, do piatka na Janovkách v Zuberci a v Krušetnici.

Nízke Tatry

Jasná sever: 40-80 cm (dobré)

Jasná juh: 40-60 cm (dobré)

Opalisko - Závažná Poruba: 20-60 cm (dobré)

Mýto pod Ďumbierom: 30-40 cm (dobré)

Vysoké, Západné a Belianske Tatry

Štrbské Pleso: 40 cm (dobré)

Tatranská Lomnica: 40-50 cm (veľmi dobré)

Snowpark Lučivná: 30-50 cm (veľmi dobré)

Roháče – Spálená: 40 cm (veľmi dobré)

Monkova dolina: 40 cm (veľmi dobré)

Bachledova – DENY: 30-40 cm (veľmi dobré)

Malá a Veľká Fatra

Vrátna – Paseky: 20-40 cm (dobré)

Stredné Slovensko

Králiky: 20-40 cm (dobré)

Zerrenpach – Látky: 20-30 cm (veľmi dobré)

Východné Slovensko