KORONAVÍRUS Nemocnice smerujú ku kolapsu: Veľký tlak pociťujú aj regionálne úrady

BRATISLAVA - Nemocnice a zdravotníci v týchto dňoch zažívajú najväčší nápor za celé trvanie pandémie nového koronavírusu a vyhliadky v tomto smere nevyzerajú vôbec dobre. Mnohé nemocnice už v týchto chvíľach smerujú ku kolapsu. Veľký tlak pociťujú aj regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktoré od začiatku pandémie neúnavne trasujú kontakty pozitívne testovaných ľudí. V otvorenom liste to pred vianočnými sviatkami uviedol hlavný hygienik Ján Mikas.

"Z celého srdca by som si prial, aby sme mohli okamžite poľaviť z nastavených opatrení, či všadeprítomných príkazov a zákazov, ktoré sme zaviedli v úprimnej snahe chrániť Vás od tragických následkov šíriaceho sa ochorenia COVID-19," uviedol Mikas s tým, že okolnosti nám však nedovoľujú takýto luxus. V otvorenom liste vyzdvihol vyťaženosť nemocníc, ale aj RÚVZ.

"Aj keby v nasledujúcich dňoch nepribudol jediný nový prípad nákazy, naši lekári, sestry a ďalší zdravotnícky personál to nepocítia ešte celé týždne. Realita v nemocniciach i na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva je pre mnohých vzdialená," povedal Mikas.

Poukázal na to, že nekonečná obetavosť zdravotníkov a epidemiológov, ich vyčerpanie, frustrácia a neraz aj slzy zúfalstva či hnevu sú však skutočné. Preto Mikas prosí ľudí, aby robili zo svojej pozície všetko pre to, aby boli podmienky na záchranu ľudských životov.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

"Robíme maximum, aby sme nastavenými opatreniami chránili vaše zdravie a aby ste nemuseli prinášať ďalšie obete," povedal hlavný hygienik. Požiadal, aby sa ľudia zomkli. "Na diaľku, no s o to väčším odhodlaním. Bez ohľadu na naše politické presvedčenie a bez ohľadu na to, aký máme názor na vývoj a riešenie pandémie," uviedol Mikas. Podľa neho nie sme bezmocní. Smerovanie krajiny ovplyvňuje každý jeden človek, tvrdí hlavný hygienik.

Mikas tvrdí, že verejnosť sa má zmieriť s tým, že vianočné sviatky, ktoré obvykle bývajú spojené s hojnosťou a radostnou atmosférou širokého kruhu rodiny, priateľov a známych, budú tento rok podstatne skromnejšie. "Nie pre zákaz vychádzania, nie pre opatrenia vo vyhláškach, nie pre kontroly v prihraničných oblastiach a v prevádzkach, či pre hrozbu sankcií. Je to preto, že nám záleží na našich blízkych a komunitách, v ktorých tak radi trávime voľné chvíle," uviedol.

Zdroj: SITA/AP

Upozornil ľudí na to, aby rešpektovali nastavené pravidlá a nevyužívali výnimky bezdôvodne. "Každú jednu cestu mimo domácnosti zvažujme. Bez akéhokoľvek preháňania si položme otázku, či je životne dôležitá," povedal. Poznamenal, že ľudia by sa nemali pohybovať mimo domácností a stretávať sa s ľuďmi mimo vytvorených malých skupín.

"Vyhýbajme sa miestam, kde sa združuje vyšší počet ľudí. Cielene a vedome sa vystríhajme slabo vetraných priestorov a spoločnosti ľudí bez rúšok a dostatočných rozstupov. Sústreďme všetky naše aktivity do priestoru online, stretnutia nahraďme telefonátmi a videohovormi," doplnil Mikas. Ako dodal, osobnú účasť v chrámoch by mala verejnosť zameniť za rozhlasové alebo televízne vysielanie. Ako uzavrel, ide o životy.

Nemocnica vo Zvolene má 21 pozitívnych zamestnancov

Zvolenská nemocnica má v súčasnosti 21 zamestnancov pozitívnych na ochorenie COVID-19. V pondelok to uviedla Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí. Podľa nej je v nemocnici pozitívnych na nový koronavírus aj 46 pacientov. S podozrením na ochorenie COVID-19 je v tomto zariadení 15 pacientov, ďalší štyria si vyžadujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jeff Roberson, File

„Služba na oddelení pre pacientov s ochorením COVID-19 je takmer rovnaká ako na bežnom oddelení. Zmena je v potrebe používania väčšieho množstva osobných ochranných pracovných prostriedkov, dôslednej dezinfekcii a opatrnosti počas celej služby v tom, kde smieme jesť, piť, telefonovať a ako sa máme po oddelení pohybovať. Pri každom vstupe k pacientovi si zdravotník musí obliecť ochrannú čiapku, ochranné okuliare alebo štít, respirátor spolu s chirurgickým rúškom, ochranný plášť, dvojitú vrstvu ochranných rukavíc, jednorazové návleky na nohy a gumené topánky,“ priblížila vedúca sestra z oddelenia Katarína Liptáková.

Oddelenie pre pacientov s novým koronavírusom je vo zvolenskej nemocnici rozdelené na dve poschodia, ktoré sa od seba líšia. „Na prvom poschodí je okrem bežného oddelenia aj jednotka intenzívnej starostlivosti a oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. Súčasťou zdravotníckeho tímu sú tu sestry so špecializáciou v anestéziológii a intenzívnej medicíne, ktoré zabezpečujú starostlivosť predovšetkým o pacientov napojených na umelú pľúcnu ventiláciu,“ ukončila Pavliková.