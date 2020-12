Krajčí zopakoval, že šírenie koronavírusu je veľmi intenzívne: Prezradil, aký bol výsledok jeho testu

Minister zdravotníctva na Facebooku priblížil, aký stav šírenia nákazy na Slovensku. A z jeho vyjadrení vyplýva, že situácia nie je vôbec priaznivá. Ako napísal, šírenie koronavírusu medzi nami je veľmi intenzívne. „Takmer každý deň zaznamenávame rekordné prírastky pozitívne testovaných osôb, nové maximá hospitalizovaných ľudí s ochorením COVID-19 v našich nemocniciach a nové rekordy v počtoch úmrtí na toto zákerné ochorenie.“

Priznal už známu skutočnosť, že nákaza prenikla aj do vysokých politických kruhov a to k našej prezidentke, predsedovi parlamentu, nášmu premiérovi a medzi členov vlády. Viacerí z nich sú už pozitívni, niektorí bojujú s vírusom v teplotách na svojich lôžkach.

Prezradil tiež, že mnohí sa ho pýtajú, aký mal on test. Podľa neho bol negatívny. „Ale to nie je až také podstatné. Viem, že tak ako ja, tak ani ostatní, ktorým vyšiel v piatok test s negatívnym výsledkom, si nemôžeme byť istí, že nie sme nakazení. Musíme sa izolovať a myslieť na to, že sme potenciálne nebezpeční pre svoje bezprostredné okolie. V pondelok sa musíme dať opäť pretestovať,“ vysvetlil.

Občanov tiež vyzval, aby zostávali v bubline svojich najbližších a poprial im aby zostali zdraví. „Oceňujem vyjadrenia mnohých duchovných, ktorí v tejto situácii takto apelujú aj na svojich veriacich. Ďakujem zamestnávateľom, ktorí nechávajú v ďalších dňoch svojich zamestnancov pracovať z domu. Ďakujeme našim zdravotníkom, ktorí bojujú za životy a zdravie našich blízkych v nemocniciach.“

Spoluobčanom zaželal na záver aj pokojnú štvrtú adventnú nedeľu.