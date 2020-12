KORONAVÍRUS Primátor Trenčína si želá čo najviac otestovaných: Mobilita v meste zásadne klesla

"Verím, že to spoločne zvládneme a príde čo najviac ľudí," doplnil primátor. Mobilita v meste podľa Rybníčka v sobotu zásadne klesla. Na otázku, koľko ľudí by chceli otestovať, odpovedal, že všetko nad 10.000 bude považovať za veľké víťazstvo. "Konečné čísla oznámime v pondelok (21. 12.) ráno," konkretizoval. Rybníček zdôraznil, že ak každý zníži mobilitu, zostane doma, bude dodržiavať pravidlá a dá sa pretestovať, pomôže to situácii.

"Sme vo vojne, doslova a do písmena. Nepriateľ je všade, je neviditeľný, ale vo svojej podstate je neuveriteľne primitívny. Je primitívny v tom, že keď mu to dovolíme, bude sa šíriť. Keď zostaneme všetci doma, on sa šíriť prestane. Je to veľmi jednoduché, len musíme kontrolovať svoj vlastný život," uviedol. V Trenčíne sa v sobotu a nedeľu (20. 12.) koná celoplošné testovanie obyvateľov antigénovými testami. Je to dobrovoľné a bezplatné, odbery robia na 33 miestach.

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Situácia v počte infikovaných novým koronavírusom je v meste Trenčín i v Trenčianskom okrese mimoriadne vážna. Od piatka (18. 12.) začali v Trenčíne platiť nové opatrenia nad rámec celoslovenských.

Vyhláška zakazuje v Trenčíne predaj alkoholických nápojov na priamy konzum, platí tiež zákaz akýchkoľvek hromadných podujatí aj s menším počtom účastníkov ako šesť. Zakázaná je aj prevádzka kín, divadiel, organizovanie akýchkoľvek koncertov, ale aj bohoslužieb, informovala v stredu (16. 12.) trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.