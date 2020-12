Koalícia by mala mať dosť hlasov na schválenie zmien pri núdzovom stave

BRATISLAVA - Vládna koalícia by zrejme mala mať dostatok poslancov v Národnej rade SR pri štvrtkovom (17. 12.) hlasovaní o novele ústavného zákona o bezpečnosti štátu, ktorá upravuje predlžovanie núdzového stavu. Povedali to predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš, šéfka klubu SaS Anna Zemanová a podpredseda NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí).

Hlasovanie o novele sa už raz presunulo, pretože koalícia nemala v pléne dostatok poslancov aj z dôvodov karantény. Na schválenie novely ústavného zákona totiž treba 90 hlasov poslancov. Z novely ústavného zákona o bezpečnosti štátu vyplýva, že vláda by mohla vyhlásený núdzový stav opakovane predlžovať najviac o 40 dní. Schváliť to však bude musieť parlament, a to najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti predĺženého núdzového stavu.

Rovnako by malo plénum vo štvrtok rozhodnúť o novele zákona o Ústavnom súde SR. Jej cieľom je doplniť možnosť prieskumu rozhodnutia o predĺžení núdzového stavu Ústavným súdom SR.