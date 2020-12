Je otázne, či podmienku vyššej senzitivity antigénových testov niekto splní, tvrdí neziskovka

BRATISLAVA - Nová súťaž na nákup antigénových testov na ochorenie COVID-19 očakáva supervýkonné testy. Tvrdí to nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) a poukazuje pritom na podmienky tendra, podľa ktorých musia testy dosahovať senzitivitu (schopnosť identifikovať chorých) vyššiu ako 97 percent v porovnaní s RT-PCR testami. Takúto vysokú senzitivitu podľa TIS nedeklaruje ani jeden z doterajších dodávateľov testov a je otázne, či ju vôbec niekto dôveryhodný dokáže splniť.

"Oproti októbrovým nákupom na celoplošné testovanie Správou štátnych hmotných rezerv SR ide o zvýšenie požiadavky na senzitivitu z 93 na 97 percent," konštatuje TIS. Testy od kórejskej firmy SD Biosensor, ktoré dodávala trnavská firma Eurolab Lambda, dosahujú podľa príbalového letáku senzitivitu 96,52 percenta. Ďalší kórejský test Biocredit od spoločnosti RapiGen deklaruje senzitivitu 90,2 percenta (pre Európu 96 percent).

"V prípade testu Panbio od americkej nadnárodnej spoločnosti Abbott je v letáku uvádzaná senzitivita dokonca len na úrovni 91,4 percenta (pri strednej vírusovej náloži 94,1 percenta). Podmienku nespĺňa ani štvrtý výrobca – menšia nemecká spoločnosť nal von minden, ktorej testy Nadal so senzitivitou 94,1 percenta museli v októbri hmotné rezervy vylúčiť pre neschopnosť dodávateľov priviezť testy včas," spresňuje TIS. Poukazuje tiež na štúdie Európskej agentúry pre boj s pandémiami, ktoré skúmali senzitivitu rôznych svetových testov do konca októbra, a nenašli ani jeden, kde by bola reálne vyššia ako 94 percent.

"Zadaniu nerozumiem, od antigénových testov nemôžeme požadovať senzitivitu na úrovni 97 percent," povedal pre TIS biochemik Pavol Čekan s tým, že za problematickú považuje už októbrovú 93-percentnú hodnotu, ktorú by pri prísnejšom posudzovaní nesplnili ani viacerí vtedajší dodávatelia. Podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), ktorý má zabezpečiť nákup nových antigénových testov, vo štvrtok (10. 12.) uviedol, že zo zhruba 100 ponúk po kontrole ostalo okolo 60. Tie má budúci týždeň posudzovať komisia. Do nej ministerstvo prizvalo aj zástupcov TIS. "Na spomínané aj prípadné ďalšie nezrovnalosti sa budeme môcť pozrieť aj zblízka," deklaruje neziskovka.

Sulík odmieta, že by pri nákupe antigénových testov čokoľvek sabotoval. Upozornil, že nákup nie je možný skôr aj vzhľadom na proces vypracovania zadania zo strany Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Najskorší možný termín na ich dodanie je podľa neho 7. januára 2021. "Ja som síce dostal úlohu obstarať testy už 19. novembra, ale trvalo nekonečných 17 dní a päť pokusov o riadne zadanie, kým som to naozaj mohol začať robiť," skonštatoval. Ozrejmil, že premiér Igor Matovič (OĽANO) pri nákupe požadoval čo najvyššiu špecificitu testov, rezort zdravotníctva však odmietal prepracovať zadanie a zmeniť špecificitu z 97 na 99 percent. Aj preto podľa Sulíka nemohli začať skôr.