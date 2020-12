KORONAVÍRUS Bratislavský Ružinov otvorí budúci týždeň druhé odberové miesto

BRATISLAVA - Bratislavský Ružinov otvára na budúci týždeň druhé odberové miesto pre testovanie na ochorenie COVID-19. Zriadené bude v budove miestneho úradu, v priestoroch bývalej ambulancie všeobecného lekára. Fungovať má od utorka (15. 12.) denne od 10.00 do 19.00 h s prestávkou na obed.

Telefonické objednávanie však nebude možné. Informuje o tom starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti. "Na ružinovskom úrade si uvedomujeme, že aj keď nám to zo zákona nevyplýva, je našou zodpovednosťou pomáhať. A v prvom rade ide o našich obyvateľov, pre ktorých chceme vytvoriť čo najlepšie možnosti," priblížil Chren s tým, že čím viac odberných miest, tým viac testov, menšie rady a viac bezpečnosti pre ľudí.

Mestská časť poskytuje iba priestory, spoluprácou so zdravotníckym zariadením ju zriadenie takéhoto miesta nebude opäť nič stáť. Starosta však poznamenáva, že na rozdiel od prvého odberového miesta v Dome kultúry (DK) Ružinov, nebude v tomto prípade možnosť telefonického objedania. "Po skúsenostiach z prvého miesta, keď sa termíny na celý mesiac obsadili za dva dni, žiaľ, nespustíme možnosť telefonického objednávania. Kým v Bratislave nie je dostatok testovacích kapacít, nie je to realizovateľné," podotkol. Prvé odberové miesto v DK Ružinov funguje od 8.00 do 17.00 h.

K bratislavským mestským častiam, ktoré zriadili odberové miesto, sa pridalo aj Staré Mesto s dvoma mobilnými odberovými miestami (MOM). Jedno by malo fungovať v novej budove Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) na rohu ulíc Palárikova a Dobšinského, neďaleko Hlavnej stanice, druhé v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania na Gaštanovej ulici. Vytvorenie stáleho odberového miesta zvažuje napríklad aj Nové Mesto.