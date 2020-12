Generácia coviďákov: Čo bude s tínedžermi po tom, ako pandémia skončí? Jasná obava odborníčky

Pandémia ovplyvnila aj životy tínedžerov. Otázkou však zostáva, čo s nimi bude, keď koronavírus dostaneme pod kontrolu a všetko sa postupne vráti do starých koľají. Stanú sa z nich "hippisáci" alebo "zombíci"? Budú dobiehať zameškané a "žúrovať" o dušu alebo zostanú utiahnutí vo svojej virtuálnej "ulite"?

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Sociologička Silvia Porubänová uviedla, že v prípade tinedžerov predstavuje aj jeden rok nesmierne dôležité obdobie. "V porovnaní s dospelým je to ako obdobie piatich rokov. Tak intenzívne sú zmeny pre mladých ľudí, ktorí sa veľmi rýchlo menia," vysvetlila. Dlhý výpadok sociálnych kontaktov a dobrých stereotypov, aj keď ide zatiaľ len o pár mesiacov, teda môže mať nepredvídateľné následky. Problém by však nastal, ak by aktuálna situácia trvala ešte dlhšie. Až by sa časom stala normou.

Individualizmus ako hrozba

Predpokladať, aké bude mať strata sociálnych kontaktov v škole aj mimo nej následky na mládež, je však náročné. "Nemyslím si, že akonáhle sa uvoľnia podmienky, tak mladí začnú veľmi hýrivo navštevovať festivaly či koncerty. Skôr si myslím, že síce obmedzený, no pohodlný „online“ život bude pokračovať. Nedostatok komunikácie môže mať za následok nielen izolovanosť ale aj individualizmus," doplnila odborníčka. A práve individualizmus vníma ako najväčšiu hrozbu.

"Nebezpečie dlhodobých zmien je, že sa stane normou individualistické, neľudské a nesociálne správanie. Zvykneme si na to, že si nemôžeme podávať ruku. Aj na život bez úsmevu, ktorý momentálne pre rúška nevidíme. Nepozdravíme sa. Každý sa môže stať individuálne zahľadeným do seba a monitoru svojho počítača," vysvetlila sociologička s tým, že to neplatí výlučne len pre generáciu mladých.

Aj tínedžeri si ale postupom času môžu odvyknúť od príjemných komunikačných vecí. Nehovoriac o kontakte tvárou v tvár, dotýkaní sa.... Podľa odborníčky jednoducho môžu začať žiť sami pre seba.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

"Ja sa vôbec vo všeobecnosti bojím, aby sme si nedostatkom sociálnych kontaktov neodvykli od príjemných vecí, ako je otvoriť niekomu dvere, objať sa, aby sme sa nestali tvrdými, cynickými a do seba zahľadenými ľuďmi," vyjadrila svoje obavy.

V prípade tínedžerov by ale nešla do extrémov a neškatuľkovala by ich pomenovaniami "hippisáci" či "zombíci". "Zhrnula by som to tak, že tínedžeri nezačnú okamžite, keď budú môcť, žiť bujaro. Nebudú chcieť všetko doháňať. Skôr sa podľa mňa prehĺbi spomínaná individualizácia. Ale možno budeme napokon príjemne prekvapení," dodala na záver.