Kontroverzný muž známy aj z protestov sa vybral na Kriváň: Ohňostroje a porušený zákon, hrozí mu obrovská pokuta!

Muž sa vybral na Kriváň a dokonca zapálil ohňostroj.

Zdroj: YouTube/P.S.

VYSOKÉ TATRY/BRATISLAVA - Tak toto tu ešte nebolo. Uprostred najväčšej pandémie a núdzového stavu a k tomu ešte v neľudských podmienkach sa istý muž, ktorého niektorí už poznajú z protestov pred prezidentským palácom rozhodol, že pôjde na Kriváň aj so svojou rodinou. Na tom by skoro nič nebolo, keby využil aspoň turistické chodníky a vyrazil zavčasu ráno, lenže muž zobral celú svoju rodinu po nebezpečnej, neoznačenej ceste a ešte si to všetko nahrával na video. A akoby to nestačilo, zapálil tam aj ohňostroj. Ochranári a polícia sú v zúrivom vytržení a mužovi hrozí mastná pokuta.