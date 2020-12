Nové KORONAopatrenia už od zajtra! Je to netypický lockdown: Terasy aj obchody sa zavrú, na lyže len s testom

Vláda spolu s odborníkmi a epidemiológmi prijala finálne opatrenia, ktoré prezentoval premiér spolu s ministrami a hlavným hygienikom. Lockdown síce prijali, no nie v klasickej forme, akú sme poznali doteraz. Zákaz mobility nebude, podľa Mikasa by to nebol dobrý krok, keďže obyvatelia sú unavení a frustrovaní. Práve preto sa rozhodli rozmýšľať inak.

Opatrenia budú platiť minimálne tri týždne

Opatrenia budú od 21. decembra platiť minimálne tri týždne. Potom by sa malo rozhodnúť na základe incidencie a tzv. COVID-automatu, ktorý predstavia po sviatkoch a po skončení jemného lockdownu. "V každom okrese bude lockdown trvať minimálne tri týždne. Cieľ je taký, aby sme každý jeden okres otvorili z lockdownu až vtedy, že bez akéhokoľvek strachu budeme môcť deti pustiť do škôl bez testovania a strachu a že budeme môcť otvoriť aj reštaurácie na špičkách na polovicu kapacít," dodal Matovič.

Priznávam prehru pri snahe presadiť plošné testovanie

Predseda vlády priznal prehru v otázke presadenia plošného testovania ako alternatívy lockdownu. "Priznávam prehru, najmä s pani prezidentkou, ktorá robila všetko preto, aby (prvé) plošné testovanie neprebehlo. Následne vyzývala na to, že keď bude nejaké plošné testovanie, tak aby bol dobrovoľné a de facto vyriekla ortieľ nad testovaním," povedal.

"Nasledujúce týždne nepôjdeme cestou, ktorou som túžil ísť ja, pôjdeme cestou, ktorú zastávala najväčšia autorita štátu, prvý ústavný činiteľ a ja čestne priznávam, že tento boj som prehral," povedal premiér. "Prehral som, aj taký je politický život." Matovič uviedol, že prehral boj o použitie plošného testovania ako alternatívy testovania. Kritizoval, že Sulíkove ministerstvo hospodárstva nenakúpilo testy. Podľa neho sa vyhovárajú. Sulík včera uviedol, že zadanie dostal v nedeľu, testy by mali byť na Slovensku 7. januára.

Prehľad nových OPATRENÍ platných pred sviatkami a počas nich

Zavreté terasy

Od piatka 11. decembra bude terasy reštaurácií zatvorené. Jedlo aj nápoj so sebou si budete môcť vziať aj naďalej. Zavretie terás nie je podľa Mikasa "trucpodnik" voči protestnému otvoreniu prevádzok. "My sme zavreli len terasy, nápoje a jedlo si aj naďalej môžete vziať so sebou," povedal. Hlavný hygienik v súvislosti s reštrikčným opatrením, ktoré sa týka gastroprevádzok, uviedol, že k opatreniu pristupujú, pretože ide o veľké epidemiologické riziko. "Tie opatrenia, ktoré sme prijali doteraz, neboli dodržiavané," upozornil. Zdôraznil, že takto na to doplatia aj tí, ktorí opatrenia dodržiavali.

Zavreté obchody

Všetky prevádzky okrem tých, ktoré zabezpečujú základné potreby, budú od 21. decembra zavreté na obdobie minimálne troch týždňov. Otvorené počas lockdownu budú tak ako počas Veľkej noci potraviny, drogérie, lekárne, pumpy či obchody s krmivom pre zvieratá, presne zadefinované budú pravidlá v pondelok. "Sľubujeme si od týchto opatrení zníženie mobility," povedal Mikas. Hlavný hygienik tiež vyzval, aby verejnosť nenavštevovala vianočné trhy, ako miesto predstavujúce zvýšené riziko stretávania sa osôb a šírenia nového koronavírusu.

Do škôl bez testov možno v januári

Rovnako dlho budú trvať aj školské prázdniny. Návrat do škôl je zatiaľ síce vo hviezdach, no premiér uviedol, že v januári by sa žiaci mohli vrátiť do škôl aj bez pretestovania, testami prejdú len zamestnanci. Potvrdil to aj minister zdravotníctva Marek Krajčí. Otvárať sa však budú po 10. januári podľa konkrétnej epidemickej situácie v okrese.

Na lyžovačku len s testom

Od 14. decembra budú za sprísnených podmienok môcť fungovať hotely, vleky, lyžiarske strediská a lanovky. Vyžadovať sa bude test, PCR alebo antigénový, nie starší ako 72 hodín. Ak prídete na dovolenku na sedem alebo viac dní, po troch dňoch sa budete musieť dať opäť otestovať. "Čo sa týka hotelov alebo podobných prevádzok, je možné, že si testovanie zabezpečia sami," uviedol. Wellness v hoteloch bude musieť ostať naďalej zatvorený.

Bufety na zjazdovkách nebudú v interiéroch otvorené, z okienka predávať môžu. "Lyžiari na zjazdovkách budú musieť mať rúška, dodržiavať rozostupy a minimalizovať styk s ľuďmi," povedal Mikas. Ako podotkol minister, mesiace, týždne a hodiny strávené na konzultáciách s odborníkmi stáli za to. Priniesli totiž jasný plán. "Za MDV sme priniesli jasnú schému a jasné pravidlá, ktoré sme obhájili pred konzíliom odborníkov a pandemickou komisiou," vysvetlil Doležal s tým, že základným kameňom plánu je testovanie, ktoré sa pretavilo aj do konkrétnych opatrení. Nové podmienky, za ktorých môžu byť hotely a strediská otvorené, sú prísnejšie, ale podľa Doležala sú odozvy od hotelierov pozitívne.

Z rokovaní s nimi totiž vyplynulo, že je oveľa horšie, ak sú návštevníci zimných stredísk zatvorení v chatách a apartmánoch, ktoré sú extrémne "vybookované", pričom pri nich neexistujú žiadne extra pravidlá. Ako spresnil hlavný hygienik Ján Mikas, chaty sa kontrolovať síce nedajú, ak však niekto bude chcieť ísť lyžovať, tam sa už bude musieť preukázať testom.

Mikas v stredu ozrejmil, že návštevníci stredísk nad 10 rokov budú musieť mať negatívny PCR alebo antigénový test nie starší ako 72 hodín, v lanovkovej kabínke môže byť len jedna osoba, prípadne členovia jednej domácnosti. Návštevníci hotelov budú musieť mať takisto negatívne testy, nebude umožnené stravovanie v spoločných priestoroch. "Prevádzkovatelia budú musieť vo zvýšenej miere zabezpečiť čistotu, upratovanie a dezinfekciu priestorov," dodal Mikas. Ako poznamenal, epidemiológovia zároveň neodporúčajú navštevovať bufety v lyžiarskych strediskách.

Kostoly môžu fungovať naďalej za súčasných podmienok

Mikas potvrdil, že kostoly, kiná, ako aj fitnescentrá môžu naďalej fungovať za podmienok ako doteraz. Apeloval, aby dodržiavali nastavené opatrenia. V období zvýšeného záujmu veriacich o návštevu kostolov cez Vianoce avizoval, že hygienici budú hovoriť s predstaviteľmi cirkví a apelovať na nich, aby upravili opatrenia. "Budeme komunikovať s náboženskou obcou a dôrazne ich požiadame, aby dokázali zabezpečiť dodržanie limitov, ktoré sú nastavené," povedal Mikas. Naznačil, že možnosťou je zvýšiť počet bohoslužieb, ktoré budú môcť veriaci navštíviť.

Zákaz mobility nebude

Mikas uviedol, že uvažovali na zákazom mobility alebo nad obmedzením prevádzok či lyžiarskych stredísk. "Zvolili sme túto možnosť, ľudia sú nervózni, unavení, bilancujú tento rok. Asi by to nebolo šťastné riešenie, preto sme sa na to pozreli inak," povedal hlavný hygienik s tým, že pravidlá pre hotely, prevádzky či lyžiarske strediská budú upresnené. Vyhláška bude zverejnená v pondelok.

Testovanie zamestnancov v podnikoch

Podniky nad 500 zamestnancov budú musieť od 28. decembra pravidelne testovať svojich ľudí na nový koronavírus. "Od 28. decembra Ministerstvo hospodárstva (MH) SR zabezpečí a začne s testovaním zamestnancov v podnikoch nad 500 zamestnancov, ktorí by teda od tohto dátumu mohli začať pracovať vo svojich podnikoch," vysvetlil minister.

Ako potvrdil Krajčí, toto opatrenie má byť pre zamestnancov povinné. "A následne to bude potom povinné podľa toho, v ktorej zóne sa bude región nachádzať," vysvetlil s tým, že v oranžovej zóne už potom testovanie povinné nebude, ale pokiaľ región bude v červenej zóne, tak bude testovanie povinné v časovom rozstupe raz za 21 dní. Ak bude situácia v regióne ešte vážnejšia, tak raz za 14 dní a pre regióny v kritickej situácii to bude nevyhnutné každých sedem dní. "Aby ľudia v tom regióne v podstate mohli fungovať a nemuseli byť zamknutí doma," dodal minister. "Naozaj by sme chceli, aby zamestnávatelia išli príkladom a svojich zamestnancov testovali. Tým pádom výrazne pomôžu k eliminácii nákazy a zároveň ochránia aj svoje podniky," uzavrel Krajčí.

Režim na hraniciach sa sprísňovať nebude

Súčasťou sprísňovania pandemických opatrení nebude tvrdší režim na hraniciach, resp. obmedzenie pohybu ľudí, ktorí budú zo zahraničia cestovať na Slovensko. Matovič to uviedol argumentujúc vyrovnávaním epidemiologickej situácie na Slovensku a v okolitých krajinách. Dôvodom podľa Matoviča je, že sme si na Slovensku "prejedli vlastný úspech" a nedokázali udržať náskok získaný po plošnom testovaní.

"Miesto toho, aby sme to rúbali a rúbali, mali dnes raj na zemi a najlepšiu situáciu v Európe, tak sme začali spochybňovať plošné testovania a dostali sme sa tam, kde sme," povedal. "U nás sa situácia zhoršuje, v druhých krajinách zlepšuje, nevidím dôvod teraz brániť alebo obmedzovať napríklad pricházajúcim z Českej republiky," povedal premiér. Myslí si, že ak bude Slovensko pokračovať v "horšej ceste", Česká republika ho v horizonte niekoľkých týždňov môže predbehnúť a dospieť k lepšej epidemiologickej situácii.