Prvý sneh v Bratislave! FOTO Situáciu v okrese komplikuje aj mrznúci dážď: Vodiči, pozor na poľadovicu

BRATISLAVA – Predpovede meteorológov sa naplnili! Obyvatelia hlavného mesta za zobudili do bieleho rána. Meteorológovia v okrese Bratislava do zhruba 11:00 očakávajú, že napadne do 5 cm nového snehu, čo môže ovplyvniť dopravu. Situáciu na cestách navyše komplikuje poľadovica.

Časť západného Slovenska zasypala prvá nádielka snehu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 1. stupňa pred snežením pre okres Bratislava, kde "sa očakáva výskyt sneženia do 2 cm a vo vyššie položených častiach mesta do 5 cm nového snehu".

„Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varoval SHMÚ. Výstraha trvá do 11:00 h.

S poľadovicou však treba rátať vo viacerých regiónoch. SHMÚ v tomto súvise pripomína, že tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia..).

„Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodal.

Počas dňa sneženie a dážď, aj mrznúci

„Tlaková níž nad Talianskom už prináša zrážky od juhu aj nad naše územie, najmä nad západ Slovenska. Skupenstvo zrážok je rôzne - sneženie, dážď so snehom, dážď, zmrznutý dážď či mrznúci dážď,“ spresnil SHMÚ s tým, že v priebehu dňa sa tieto fázy môžu rôzne meniť. „Napr. v BA kraji sa ráno zmenil mrznúci dážď na zmrznutý dážď, a potom na sneženie. Najmä pri mrznúcom daždi buďte veľmi opatrní, pretože sa tvorí/bude sa tvoriť ľadovica a šmýkať sa. Ak teda môžete, minimalizujte čas strávený vonku,“ uviedli meteorológovia. Zrážky sa podľa nich postupne rozšíria nad celé západné Slovensko a väčšiu časť stredného. „Na východe sa vyskytnú len ojedinele,“ doložili.

Vodičov na zľadovatené cesty upozorňuje aj polícia. „Jazdite opatrne!“ vyzvali muži zákona.

V Bratislave sú na viacerých miestach kolóny

Premávka je podľa Zelenej vlny RTVS spomalená na vjazde do Bratislavy z Mosta pri Bratislave, vodiči sa zdržia asi 20 minút. Rovnaké zdržanie je nahlásené na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy, tiež na Ulici Svornosti v smere do centra. S asi 15-minútovým zdržaním treba počítať na diaľnici D2 pred Prístavným mostom v smere zo Zlatých Pieskov a na konci Devínskej cesty v smere do Karlovej Vsi. Nehoda je nahlásená na začiatku Lamačskej za Hodonínskou smerom do centra, blokovaný je jeden pruh.

Stella centrum upozorňuje vodičov hlavného mesta, aby so spomalenou premávkou rátali vo vyššie položených častiach Bratislavy, ako Kramáre, Koliba, Lamač, Krasňany a Rača. Počítať tam treba aj s poľadovicou.

Štvrtkové ráno v hlavnom meste

