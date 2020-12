KORONAVÍRUS Ranné rokovanie vlády sa začalo: V prípade pandémie minister Naď verí v prirodzený lockdown

Aktualizované 8:36

Minister dopravy tvrdí, že v prípade zimných stredísk bol pre Doležala niekedy na začiatku novembra. "Zimné strediská veľkú časť svojich nákladov vynakládajú najmä na začiatku sezóny, na zasnežovanie," tvrdí Doležal.

Minister práce Krajniak tvrdí, že sám má skúsenosť s nelegálnym sledovaním. Komentoval tak včerajšie zadržanie Jaroslava Haščáka.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) verí, že vianočný lockdown príde prirodzene a podarí sa upokojiť situáciu. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády. Zároveň poukázal na to, že situácia s novým koronavírusom na Slovensku je mierne negatívna, ale "nie je tragická". Okrem iného sa vyjadril aj ku včerajšiemu zadržaniu Jaroslava Haščáka.

Počas vianočných sviatkov budú ľudia podľa Naďa viac doma. Pripustil však, že sa medzi sebou budú aj navštevovať, ale nebude to až taká veľká mobilita. "Dovtedy musí vláda, špeciálne minister školstva, nájsť riešenie, aby to prešlo cez odborníkov, aby sme deti dostali od januára do škôl," poznamenal minister obrany. Zároveň doplnil, že akékoľvek rozhodnutie, ktoré sa robí, je veľmi náročné. "Nájsť konsenzus medzi ľuďmi, ktorí majú k tomu čo povedať, je veľmi ťažké," uzavrel Naď.

Na stole podmienky v obchodoch a Eximbanka

Rozšírenie okruhu skutkových podstát neprimeraných podmienok v obchode s potravinami a úprava cezhraničnej spolupráce ministerstva pôdohospodárstva s orgánmi presadzovania práva v ostatných členských štátoch EÚ a Európskou komisiou. Aj to prináša novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorú na stredajšie rokovanie vlády predkladá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Návrhom sa zabezpečuje transpozícia príslušnej eurosmernice.

Zdroj: Topky/Maarty

Exportno-importná banka (Eximbanka) by mala mať od stredy nového člena dozornej rady. Ministerstvo financií do tejto pozície navrhuje bývalého guvernéra Národnej banky Slovenska a do leta tohto roka predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivana Šramka. O vymenovaní rozhodne vláda.

Mestá a obce majú od nového roka dostávať na deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v „bežných“ materských školách prostriedky podľa samostatného, zvýšeného koeficientu. Návrh novely nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve predkladá kabinetu ministerstvo financií. Reaguje tak na to, že výchova a vzdelávanie detí so ŠVVP sú finančne náročnejšie.

Zdroj: Topky/Maarty

Kanabidiol (CBD) by sa mal po novom vyradiť zo zoznamu psychotropných látok. Návrh novely z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch má v stredu tiež posúdiť vláda. Svoj zámer vysvetlilo ministerstvo tým, že odborný výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) túto látku považuje za neškodnú a nespôsobuje vznik závislosti, a nie je zaradená do zoznamu ani podľa dohovorov OSN.