Prvé reakcie na zadržanie šéfa Penty: Finančná skupina hovorí, že sa bude brániť

BRATISLAVA - Napriek zložitej a neľahkej dobe vidíme, že ak má polícia rozviazané ruky, koná aj voči doteraz nedotknuteľným osobám. Vyhlásila to predsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová v reakcii na utorkový zásah v sídle finančnej skupiny Penta.

"Na Slovensku sme boli dlhodobo zvyknutí, že polícia a prokuratúra hrali hluché a slepé inštitúcie, ktoré pri 'veľkých rybách' často konštatovali len 'skutok sa nestal'. Občania takýmto praktikám vystavili jasnú stopku v parlamentných voľbách, kde sme dostali mandát na to, aby zákon a spravodlivosť platili rovnako pre všetkých," napísala Remišová na sociálnej sieti.

Vo veci zásahu v Pente treba počkať na výsledky vyšetrovania, hovorí Mikulec

Vo veci zásahu v Pente si treba počkať na výsledky vyšetrovania. Po rokovaní ústredného krízového štábu (ÚKŠ) to povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Zdôraznil, že viac detailov nemá, pretože bol na ÚKŠ. "Prebiehajú nejaké procesné úkony. Neviem, či to súvisí s nejakou konkrétnou akciou," uviedol. Odmietol, že by išlo o politickú objednávku.

Šéfa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka mal podľa medializovaných informácií obviniť policajný vyšetrovateľ z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. V bratislavskom Digital Parku, kde sídli finančná skupina Penta, zasahovali v utorok ozbrojení policajti. Polícia zásah nekomentuje, odkázala na Úrad špeciálnej prokuratúry.

Reagovala aj strana SaS

Spolumajiteľ finančnej skupiny Penta, Jaroslav Haščák, ktorého v utorok zadržali a obvinili, je symbolom korupcie a bielych golierov, ktoré mali na Slovensku vplyv za 12 rokov vlády Smeru-SD. V reakcii to uviedla koaličná SaS. Podnikateľ sa podľa sulíkovcov pohŕdavo usmieval do televízie a povýšenecky dokazoval, ako mu nikto nič nemôže. "Jeho naivita a evidentne aj trestná činnosť ho však dobehli. Na rade je tak opäť raz Robert Fico, na ktorého možno ukáže aj sám Haščák, keď si pospomína, ako spolu pili Colu," komentovali.

Zatvoriť Haščáka a otvoriť školy

Predseda strany SPOLU Juraj Hipš na aktuálnu situáciu reagoval tiež. ,,Zatvoriť Haščáka a otvoriť školy. Takto sme si predstavovali dnešný deň. Bohužiaľ, to druhé sa nesplnilo," napísal vo svojom vyjadrení Hipš.

Penta tvrdí, že zásah v priestoroch a obvinenie Haščáka sú neopodstatnené

Zásah polície v priestoroch finančnej skupiny Penta a obvinenie jej spolumajiteľa Jaroslava Haščáka sú neprimerané a neopodstatnené. Uviedol to hovorca finančnej skupiny Martin Danko. Jaroslav Haščák sa v utorok podľa hovorcu zúčastnil na plánovanom výsluchu. Mal sa týkať "starého podozrenia z trestnej činnosti z údajného nelegálneho obchodovania s nahrávkami z kauzy Gorila". Šéfovi Penty bolo po výsluchu vznesené obvinenie. "V tejto záležitosti, ako aj počas viac ako ôsmich rokov trvajúceho vyšetrovania kauzy Gorila poskytoval Jaroslav Haščák vždy plnú súčinnosť," tvrdí Danko.

Jaroslav Haščák tiež odmieta akékoľvek nelegálne konanie v súvislosti s aktivitami bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby Ľubomíra A. "Podnikne všetky právne kroky na svoju ochranu," povedal Danko.