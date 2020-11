KORONAVÍRUS Pellegrini vyzval členov ústredného krízového štábu: Povinné celoplošné testovanie odmieta

Na pondelkovom (23. 11.) zasadnutí ústredného krízového štábu sa pri prvom hlasovaní podľa Pellegriniho informácií zo 40 prítomných za testovanie postavili asi len dvaja členovia. Ostatní boli podľa jeho slov veľmi zdržanliví. "Preto chcem požiadať ešte raz všetkých zodpovedných, aby na ústrednom krízovom štábe upustili od celoplošného povinného testovania," vyzval.

Pellegrini avizoval, že ak vláda schváli celoplošné povinné testovanie, Hlas ho pravdepodobne využije na zber podpisov pod referendum za skrátenie aktuálneho volebného obdobia. Líder strany opäť poukázal na to, že dodnes nevidno medicínsky prínos testovania, nepoznáme odborníkov, ktorí ho podporili, ani celkové náklady. Stráca sa tiež podľa neho prehľad o skutočnej pandemickej situácii.

Členovia strany podporujú tiež návrat detí do škôl. "Mrzí ma, že sú dnes deti rukojemníkmi sporu SaS a OĽANO," skonštatoval Pellegrini. Deti by pustil do škôl tak, aby boli zabezpečené hygienické pravidlá a včasná lokálna reakcia, ak sa vyskytne v triede či škole nejaký nakazený. Premiér Igor Matovič (OĽANO) v pondelok potvrdil, že do Vianoc by sa mali na Slovensku konať tri kolá testovania, v ktorých sa má použiť osem miliónov antigénových testov.