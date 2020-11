KORONAVÍRUS Dôvera v druhých zmenšuje strach z koronavírusu, vyplýva z výskumu

Cieľom výskumu bolo preveriť dôveru Slovákov v opatrenia voči ochoreniu COVID-19, ale aj to, ako občania vnímajú hrozbu nového koronavírusu. Vedci zisťovali u ľudí dôveru v inštitúcie, dôveru vo vlastné a rodinné správanie, ako aj dôveru v správanie ostatných. Tí, ktorí viac dôverovali zodpovednému správaniu ostatných, zároveň vnímali šírenie vírusu a nakazenie sa ako menej ohrozujúce.

"Prekvapujúce pre nás bolo najmä to, že slovenskí respondenti, prinajmenšom v marci, vykazovali veľkú dôveru v správanie ostatných ľudí. Či už to pochádzalo z pozorovania a účasti, alebo to bol výsledok konformizmu v dobrom slova zmysle, je to sľubný záver," hodnotí Kanovský a dodáva, že práve pozorovanie správania druhých a dôvera v ich rozhodnutia sa zdajú byť kľúčovými pre dodržiavanie opatrení.

Tento záver môže pomôcť pri vytváraní nových verejných zdravotných politík a pri krízovej komunikácii. Zlepšovanie dôvery v správanie ostatných môže ovplyvniť aj individuálnu či spoločenskú zodpovednosť a solidaritu prostredníctvom spoločenských väzieb presahujúcich rodinu. V ďalšom výskume chcú vedci z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK zopakovať zber dát v iných krajinách s použitím rovnakých nástrojov tak, aby výsledky bolo možné porovnať.

Prieskum realizovali koncom marca na vzorke 565 respondentov vo veku 18 – 77 rokov prostredníctvom sociálnych sietí.