PRÁVE TERAZ Hromadná nehoda na D2! FOTO z miesta: Hasiči sú v pohotovosti, hlásia zranených

Ako uviedla, na mieste došlo ku kolízii dvoch osobných vozidiel, jedného kamióna a nákladného vozidla s plošinou. "Zasahujúci hasiči vyslobodili zranené osoby z havarovaných vozidiel, poskytli im predlekársku prvú pomoc, vozidlá zabezpečili proti vzniku požiaru a zamedzili úniku prevádzkových kvapalín," upresnila Križanová.

#NEHODA na D2 za Jarovcami smerom do Bratislavy, na 68 kilometri, úsek diaľnice je uzatvorený, upozorňuje NDS — Zelená vlna (@zelenavlna) November 11, 2020

Zdroj: HaZZ

Polícia krátko na to doplnila, že podľa doterajších informácií z miesta dopravnej nehody v úseku narazil vodič nákladného motorového vozidla do vozidla Národnej diaľničnej spoločnosti. Pri dopravnej nehode sa zranili dvaja pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorých so zraneniami do nemocnice.

Diaľnica D4 a D2 v smere z Maďarska a Rakúska do Bratislavy je aktuálne uzavretá. Dopravní policajti odkláňajú premávku cez Jarovce.

Pozor... dialnica D2 z Maďarska smer BA- stojí. Nehoda je na úrovni Bratskej v Petržalke. Uverejnil používateľ Odťahovka Streda 11. novembra 2020

"Z uvedeného dôvodu vyzývame vodičov, aby pri prejazde uvedeným úsekom zvýšili pozornosť a riadili sa pokynmi dopravných policajtov, alebo, pokiaľ je to možné, na prejazd využili alternatívnu trasu," uzavreli ochrancovia zákona.

