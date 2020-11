KORONAVÍRUS Epidemiologička upozorňuje na testovanie: Nie je možné, aby to tak rýchlo zmenilo situáciu

BRATISLAVA – Vzhľadom na dlhú inkubačnú dobu ochorenia COVID-19 nie je možné, aby plošné testovanie tak rýchlo zmenilo epidemiologickú situáciu na Slovensku. Upozornila na to epidemiologička Alexandra Bražinová z Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Pokles počtu zachytených pozitívnych prípadov v jednotlivých okresoch medzi jednotlivými kolami testovania nie je podľa epidemiologičky dôkazom, že plošné testovanie spôsobilo zlepšovanie epidemiologickej situácie. "Pomohlo to jednorazovo identifikovať veľký počet infikovaných, to je dobre, ale rast počtu pozitívnych prípadov sa spomaľuje už po opatreniach prijatých v októbri. Je za tým výrazné obmedzenie pohybu, a tým pádom stretávania ľudí," vysvetlila na sociálnej sieti.

Bražinová upozorňuje, že počty hospitalizovaných s podozrením či potvrdeným ochorením COVID-19 na Slovensku rastú, rovnako stúpajú aj počty ľudí na umelej pľúcnej ventilácii. "Toto sú závažné indikátory, ktoré svedčia o tom, že situácia je stále kritická," poznamenala s tým, že pribúdajú aj infikovaní zdravotníci. Ako tvrdí, je len otázkou času, kedy niektoré oddelenia či nemocnice prestanú situáciu zvládať.

Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco

Epidemiologická situácia je podľa Bražinovej na Slovensku veľmi rozdielna v jednotlivých okresoch. Poukazuje, že plošné testovanie celej krajiny, ale ani celých geografických oblastí, nemá zmysel na územiach s nízkym výskytom ochorenia COVID-19. Epidemiologička to označuje za mrhanie zdrojov. Za potrebné považuje cielene testovať v ohniskách a okolo nich. "Tam sústrediť všetky testovacie a vyhľadávacie kapacity," odporučila.

Premiér to vidí opačne

Premiér Igor Matovič (OĽANO) v pondelok (9. 11.) vyhlásil, že počet nakazených klesol medzi prvým a druhým kolom celoplošného testovania o viac ako polovicu. Je to podľa neho dôkaz, že celoplošné testovanie malo zmysel. "Zistili sme, že plošným nasadením antigénových testov vieme znížiť z týždňa na týždeň počet infekčných o 56-58 percent," napísal predseda vlády na sociálnej sieti.

Uviedol tiež, že "povstanú kuvici", ktorí najprv robili všetko proti tomu, aby sa antigény do boja nasadili, a teraz budú "blúzniť" o tom, že tak dramatické zlepšenie je výsledkom na týždeň zatvorených obchodov a jemného lockdownu. Matovič tvrdí, že to isté majú skoro všade a vôbec to nezaberá. "Chcú tým odstrašiť ľudí od masívneho používania antigénových testov na brzdenie epidémie, ktoré nevyhnutne potrebujeme, ak chceme opäť snívať o otvorenom divadle, kine, kostoloch, reštauráciách, školách a posilňovniach,“ skonštatoval premiér.