BRATISLAVA - Slavo Tuleya má len 28 rokov, no už sa môže pochváliť zaradením do rebríčka Forbes 30 pod 30. Momentále šéfuje v Zaka Ventures, vedie berlínsky startup 100Cherries a spoluzaložil inovačné štúdio Kiuub. Pokiaľ sa chceš dozvedieť, ako vyzerala jeho cesta, určite sa pusti do nášho rozhovoru.