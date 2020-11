Druhé kolo testovania: Stratil som certifikát, potrebujem ísť do červeného okresu... Čo robiť?

Mnohí z nás absolvovali cez víkend plošné testovanie. V druhom kole to však bude inak. Nie každý sa ho bude musieť zúčastniť, okrem 25 okresov dostali výnimku aj mestá Bratislava a Košice. Platí pre vás ten prvý? Čo ak stratíte test alebo čo ak sa rozhodnete cestovať do okresu, v ktorom sa testuje? Prečítajte si tie najdôležitejšie otázky a odpovede.

V ktorých okresoch prebehne testovanie?

Druhé kolo testovania nakoniec neprebehne vo všetkých okresoch. Minister obrany Jaroslav Naď stanovil hranicu. Všetky okresy, v ktorých bol percentuálny podiel pozitívnych vyšší ako 0,7 percenta musia obyvateľov znova otestovať. Ide o 45 okresov. Zoznam okresov zverejnilo ministerstvo obrany na stránke somzodpovedny.sk.

Okresy, ktoré nemusia absolvovať 2. kolo testovania







Okresy, ktoré MUSIA absolvovať 2. kolo testovania







Pre koho je testovanie určené?

Je určené pre osoby (okrem výnimiek stanovených uznesením vlády SR) nad 10 rokov, ktoré sa zdržujú v územných obvodoch okresov, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol v rámci celoplošného testovania obyvateľov hranicu 0,7% a viac a tiež pre osoby, ktoré potrebujú navštíviť tieto okresy v termíne od 9. do 14. novembra 2020.

Rozhoduje pri druhom kole testovania trvalý pobyt?

Nie, v prípade druhého kola testovania nerozhoduje miesto vášho trvalého bydliska ale miesto, kde sa zdržujete alebo kde pracujete.

Zdroj: somzodpovedny.sk

Cestujem z okresu, kde sa netestuje, do okresu, kde sa testuje. Musím absolvovať druhé kolo testovania?

Ak potrebujete mať voľný pohyb po okresoch v tzv. červenej zóne (teda v okresoch, ktoré musia absolvovať druhé kolo testovania) v termíne 9. – 15. novembra 2020, musíte absolvovať druhé kolo testovania.

V prípade, že napríklad bývate v tzv. zelenom okrese (kde neprebehne druhé kolo), no kvôli práci alebo iným povinnostiam potrebujete v termíne 9. – 15. novembra 2020 vycestovať do tzv. červených okresov, musíte absolvovať aj druhé kolo testovania.

Rovnakú povinnosť máte keď chcete vycestovať z tzv. červeného okresu do zeleného okresu. Podmienkou bude absolvovanie druhého kola testovania s negatívnym výsledkom testu. V prípade neabsolvovania druhého kola testovania pre vás bude platiť zákaz vychádzania.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Stratil som certifikát s negatívnym výsledkom, čo mám robiť?

Ak ste stratili certifikát, musíte buď absolvovať druhé kolo testovania, aby ste dostali nový, alebo dodržať zákaz vychádzania rovnako ako v prípade, keby ste sa testovania nezúčastnili. Zákaz vychádzania môžete ukončiť aj v prípade, že absolvujete PCR test.

Zdroj: TASR – František Iván

Nezúčastnil som sa 1. kola testovania, v mojom okrese sa však netestuje a ja test potrebujem, čo mám robiť?

Pokiaľ ste sa nezúčastnili 1. kola testovania a nemáte test, musíte absolvovať test v okrese, v ktorom testovanie prebieha. Pôvodne mali byť k dipozícii v každom okresnom meste aj tzv. MOM-ky, teda mobilné odberné miesta, no počas druhého kola ešte nebudú k dispizícii. Ostáva len dať sa testovať v okrese, kde 2. kolo prebieha alebo absolvovať PCR test.

Zúčastnil som sa testovania a som negatívny, musím nosiť certifikát so sebou?

Pokiaľ ste sa teda zúčastnili testovania a ste negatívny, môžete žiť relatívne slobodne až do konca zákazu vychádzania, teda do nedele 15. novembra.

Pokiaľ ste z okresu, v ktorom druhé kolo testovania neprebehne a neplánujete, resp. nemusíte ísť do červeného okresu, platí certifikát z prvého kola testovania s dátumom 31.10 alebo 1.11., prípadne PCR test.

Nestačí mať so sebou kópiu alebo certifikát mať odfotený v mobile. Polícia uznáva len originál certifikátu, ktorý je zabezpečený ochrannými prvkami. Za porušenie zákazu vychádzania môže byť udelená pokuta až do výšky 1 659 EUR. V prípade, že sa zistí pokus o falšovanie certifikátov hrozí postih.

ZOZNAM všetkých platných hygienických opatrení, ktoré sa vzťahujú na všetkých aj počas lockdownu, aj keď máte negatívny test, nájdete na stránke korona.gov.sk >>

Pokiaľ ste sa zúčastnili testovania, ste negatívny a nevzťahuje sa na vás žiadne iné obmedzenie, od pondelka môžete žiť relatívne slobodne a zákaz vychádzania sa na vás nebude vzťahovať. Budete môcť ísť aj do obuvi, do obchodu s oblečením či ku kaderníčke. Rovnako si môžete sadnúť aj na terasu podniku či reštaurácie, aj naďalej však platí zákaz zhromažďovania a nemôže sa stretnúť viac ako šesť ľudí a všetky ďalšie obmedzenia, ktoré boli platné pred zákazom vychádzania.

Ak nemám certifikát a ani ho mať nebudem, platí pre mňa zákaz vychádzania?

Pokiaľ ste sa testovania nezúčastnili a ani to nemáte v pláne, nemáte k dispozícii certifikát. Od pondelka 2. novembra až do nedele 15. novembra platí pre tých, ktorí sa testovania nezúčastnili zákaz vychádzania. Musíte byť doma, no vzťahujú sa na vás výnimky.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

BEZ NEGATÍVNEHO TESTU si bude možné počas zákazu vychádzania zabezpečiť nevyhnutné základné životné potreby ako nákup potravín, liekov, drogérie, pohonných látok či krmiva pre zvieratá. Budete môcť ísť na prechádzku či kočíkovať. Výnimka je aj na prechádzku so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a na cestu s cieľom starostlivosti o hospodárske zvieratá.

Výnimka sa týka aj cesty do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzným a cestu späť. Výnimka platí i pre deti do desať rokov. Rovnako možno ísť bez negatívneho testu na pohreb blízkej osoby, uzavrieť manželstvo, či ísť na krst. Platí to aj pri ceste s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na ňu odkázaný.

Rodičia budú môcť svoje deti zaniesť do jaslí či do materskej školy. Výnimka zo zákazu sa týka aj cesty do školy v prípade žiakov nultých ročníkov, prvého až štvrtého ročníka základnej školy, základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj cesty do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Prečítajte si kompletné pravidlá zákazu vychádzania

Zdroj: somzodpovedny.sk

Bez testu sa do práce ani prevádzky nedostanete

Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia budú môcť od pondelka od 5.00 h požadovať od osôb doklad o negatívnom teste na ochorenie COVID-19. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva. Týka sa to vstupu do vnútorných aj vonkajších priestorov zariadení a vstupu zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa. Ak sa osoba nebude môcť preukázať príslušným dokladom, prevádzkovateľ a zamestnávateľ jej musí vstup zakázať.

Prečítajte si celú vyhlášku >>

"Podľa zákona sa v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom nariaďuje zakázať vstup zamestnancom, okrem zamestnancov podľa § 2 ods. 2, na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa," uvádza sa vo vyhláške. To isté platí aj v prípade prevádzok.

Vstup bude povolený osobám, ktoré sa preukážu negatívnym PCR testom vykonaným od 29. októbra. Tiež osobám, ktoré mali negatívny výsledok antigénového testu v rámci celoplošného testovania. Výnimka bude platiť pre osoby, ktoré sa nemusia zúčastniť na celoplošnom testovaní. Na testovaní sa nemusia zúčastniť napríklad deti do desiatich rokov, autisti, onkologickí pacienti alebo pacienti, ktorým to neumožňuje zdravotný stav. V ich prípade bude potrebné potvrdenie od lekára. Nové pravidlá majú podľa vyhlášky platiť do 9. novembra do 1.00 h.

Som negatívny, ale člen domácnosti je pozitívny

Minister upozornil, že človek, ktorý je v karanténe z dôvodu nakazenej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti, má mať o tom doklad. Ak ho nemá, odporúča tejto osobe obrátiť sa na regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo svojho lekára, aby potvrdenie vystavil. "Keď im skončí karanténa v strede týždňa, zvyšok týždňa sa už nemusia dať otestovať, sú čistí od vírusu. Stačí im potvrdenie, že absolvovali karanténu," vysvetlil.

Zúčastnil som sa testovania a som pozitívny

Pokiaľ sa zúčastníte plošného testovania a máte pozitívny test, riaďte sa inštrukciami, ktoré dostaneme na mieste. Prečítajte si, čo by ste mali v takom prípade dodržiavať.

1. Čo najskôr po obdržaní výsledku sa presuňte do domácej karantény. Ak nechcete ohroziť rodinu a nemáte možnosť odizolovať sa v domácom prostredí, môžete karanténu absolvovať vo vami vybranom hotelovom zariadení. Karanténa je nariadená na 10 dní.

2. O výsledku informuje svojho všeobecného lekára telefonicky, mailom, SMS. V prípade potreby vám vystaví PN.

3. Rovnako informujte všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte, a to v období 2 dni pred odberom. Aj pre tieto osoby platí povinnosť domácej 10-dňovej karantény až do negatívneho výsledku.

3. Denne sledujte príznaky. Ak sa objavia príznaky ako kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu, kontaktujte svojho lekára alebo územný RÚVZ SR a riaďte sa ich pokynmi. Dodržujte hygienické opatrenia ako rúška a odstup. Nestretávajte sa s inými osobami okrem osôb v spoločnej domácnosti.

4. Nikam necestujte, neprijímajte návštevy v bydlisku alebo mieste vašej karantény.