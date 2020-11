Vrátia sa raz domov? Po týchto Slovákoch sa zľahla zem, mesiace plné beznádeje sa nekončia

BRATISLAVA - Štrnásť rôznych ľudí, štrnásť rôznych príbehov. No niečo ich spája. Všetci sú nezvestní, doslova sa po nich zľahla zem. Pohotovostný pátrací tím na sociálnej sieti zverejnil fotografie 14 Slovákov, ktorých hľadajú oni aj polícia. No všetko je márne. Vrátia sa raz domov? To je otázka, na ktorú zatiaľ nik nepozná odpoveď...

Chceli by ich objať, povedať im to, čo nestihli... Rodiny nezvestných Slovákov nestrácajú nádej, že sa to stane. No každým dňom klesá šanca, že všetko bude mať šťastný koniec. "Pomôžte nám. Na fotografiách vidíte 14 nezvestných osôb, po ktorých pátra polícia aj Pohotovostný pátrací tím. Niektoré z nich sú nezvestné už niekoľko mesiacov a ich rodinám veľmi chýbajú," uviedol Pohotovostný pátrací tím v príspevku na sociálnej sieti.

Šanca na to, že sa hľadaní nájdu, napriek všetkému stále existuje. Dôkazom sú mnohé príbehy zo zahraničia. Výnimkou však nie je ani Slovensko, ktoré len nedávno obletel prípad Silvie, ktorá zmizla, keď mala 16 rokov. Jej mama ju vypátrala po neuveriteľných 19 rokoch! A aj keď všetko neskončilo idylicky, zúfalá žena aspoň vie, že jej dieťa je stále nažive.

14 nezvestných - videli ste ich?

Andrej ZNAČKO

Zdroj: Pohotovostný pátrací tím

Radoslav HOŠTÁK

Zdroj: Pohotovostný pátrací tím

Jozef SUKOVSKÝ

Zdroj: Pohotovostný pátrací tím

Milan ĎAĎO

Zdroj: Pohotovostný pátrací tím

Miroslav RIEGEL

Zdroj: Pohotovostný pátrací tím

František TKÁČ

Zdroj: Pohotovostný pátrací tím

Jana VYŠNÁ

Zdroj: Pohotovostný pátrací tím

Čaba CSONKA

Zdroj: Pohotovostný pátrací tím

Peter ONDROVIČ

Zdroj: Pohotovostný pátrací tím

Miroslav OLEJNÍK

Zdroj: Pohotovostný pátrací tím

Eva GAŠPAROVÁ

Zdroj: Pohotovostný pátrací tím

Miroslav ONDEJKO

Zdroj: Pohotovostný pátrací tím

Marián SLOBODNÍK

Zdroj: Pohotovostný pátrací tím

Nadežda ONDEJKOVÁ

Zdroj: Pohotovostný pátrací tím

V prípade, že ste niektorú z vyššie uvedených osôb videli alebo viete poskytnúť informácie, ktoré by mohli pomôcť pri pátraní, oznámte to polícii na čísle 158 prípadne osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení. Kontaktovať môžete aj Pohotovostný pátrací tím na čísle 0940 555 959.