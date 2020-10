Košičan (†26) nezvládol šoférovanie a vpálil do stromu: FOTO Neprežil prevoz do nemocnice

CESTICE – Auto dvadsaťšesťročného Košičana sa po náraze do stromu otočilo o 180 stupňov a zostalo stáť na kolesách. Žiaľ, mladík počas prevozu do nemocnice zomrel. Polícia predpokladá, že pod tragickú nehodu sa podpísala šoférova nezodpovednosť.

K havárii, v dôsledku ktorej vyhasol život 26-ročného muža z okresu Košice-okolie, došlo v pondelok v popoludňajších hodinách v obci Cestice.

Zdroj: FB/Polícia SR - Košický kraj

Mladík podľa polície viedol BMW, no zrejme z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky, zišiel s autom vpravo v smere jazdy mimo cestu do nespevneného rigola, kde po prejdení 30 metrov narazil pravou stranou vozidla do stromu.

Zdroj: FB/Polícia SR - Košický kraj

Auto sa po náraze otočilo o 180 stupňov a zostalo stáť na kolesách. „Vodič utrpel zranenia, ktorým počas transportu posádkou RLP do nemocnice, žiaľ, podľahol,“ uviedla polícia.