Boris Kollár: Ak čísla nakazených dosiahnu kritickú hranicu, pomôže len lockdown

"Ľudia majú veľký strach. Ja sa bojím tiež. Je prirodzený strach a obavy o svojich blízkych, svoje zdravie, čo bude, aká bude ekonomika, či ma prepustia, či to prežije moja fabrika. Všetky tieto ľudské obavy, a tomu absolútne rozumiem, sa pretavujú do agresivity, nenávisti," poznamenal Kollár s tým, že netreba nechať obavy prerásť do agresie. Dodal, že vláda možno bude musieť urobiť rovnaké kroky ako Česká republika a sprísňovať opatrenia, ak dosiahneme kritickú hranicu.

Pri plošnom testovaní nechce ísť cestou príkazov. "Nemôžeme ľudí nútiť do niektorých vecí. Môžeme ich poprosiť, požiadať," uviedol. O súčinnosť chce preto požiadať napríklad Konferenciu biskupov Slovenska, Jednotu dôchodcov Slovenska a ďalšie organizácie. Je presvedčený, že ak nadchnú pre túto myšlienku ľudí, prídu sa dať otestovať. Dodal, že pri viacerých veciach treba komunikovať aj s opozíciou. Hovorí, že hoci sú konkurencia, nie sú to ich nepriatelia.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) hovorí, že plošné testovanie môže byť poslednou záchranou pred prísnejšími opatreniami. Ocenil, že sa podarilo nakúpiť 13 miliónov testov, pretože je po nich veľký dopyt. Poukázal aj na to, že postupne testujú napríklad všetky zariadenia domovov pre seniorov. Na otázku, či by v prípade lockdownu vedeli preplatiť ľuďom mzdy, keby museli tri týždne ostať doma, odpovedal, že zatiaľ o lockdowne na Slovensku nevie. Vysvetlil, že aj počas neho by ľudia chodili do práce. Deklaroval, že sa to budú snažiť zachovať.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) v stredu uviedol, že Slovensko má v súčasnej epidemiologickej situácii a jej vývoji dve možnosti - buď lockdown krajiny, alebo to bude niečo, čo umožní ľuďom vyhnúť sa tomu. V prípade lockdownu by uzavreli všetky prevádzky, ktoré nie sú nevyhnutné pre infraštruktúru krajiny, prísne obmedzenia by sa týkali aj pohybu ľudí.

Odhaduje potrebu jeho trvania na minimálne tri týždne. V stredu večer by o tom malo rokovať konzílium odborníkov aj pandemická komisia. Odborníci majú posúdiť účinnosť platných opatrení, otázku celoplošného testovania aj možnosť lockdownu. Vo štvrtok (22. 10.) by mal zasadať ústredný krízový štáb.