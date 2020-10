Čo znamená lockdown? Odborníci varujú: Hrozí prepad! Uvažovať o ňom teraz je zlyhanie, je aj iná možnosť

Slovensko má v súčasnej epidemiologickej situácii a jej vývoji dve možnosti, buď lockdown celej krajiny, alebo to bude niečo, čo umožní ľuďom vyhnúť sa tomuto lockdownu, povedal premiér Matovič. Čo vlastne znamená lockdown pre Slovensko? Pre mnohých ide o obávaný pojen, ktorí môžu podľa odborníkov spôsobiť obrovské problémy. Uvažovať o lockdowne teraz je zlyhanie. Lockdown síce môže účinne spomaliť šírenie infekcie, avšak za cenu veľkých hospodárskych škôd.

Čo vlastne znamená "uzavretie" krajiny?

Lockodown alebo tzv. "uzamknutie" alebo "uzavretie" nie je odborným pojmom, vzťahuje sa na čokoľvek, od povinných celoštátnych karantén cez odporúčania zostať doma až po uzavretie niektorých druhov podnikov či prevádzok, uzavretie hraníc alebo zákazy podujatí či zhromaždení. Lockdown sa však týka predovšetkým výrazného obmedzenia alebo zákazu voľného pohybu ľudí v krajine. Pre ekonomiku to má devastačné následky. S istou formou lockdownu sme sa stretli už v prvej vlne a mnohé krajiny k nemu pristúpili už aj teraz, kedy svet bojuje s druhou vlnou.

Český lockdown a prísny Izrael

Neexistuje presné vymedzenie toho, čoho všetkého sa môžu obmedzenia alebo zákazy týkať. Každá krajina pristupuje k lockdownu individuálne podľa rozhodnutia vlády. K istej forme lockdownu pristúpil včera Česká republika, ktorá bojuje s prudkým nárastom nakazených. Od štvrtka bude uzavretý maloobchod. Výnimku majú predajne základného sortimentu. Vláda nariadila aj obmedzenie pohybu a kontaktu s ľuďmi s výnimkou ciest do práce a na nákupy, pohyb v prírode bude možný do dvoch osôb.

Ako vyzerá prísna vyrianta lockdownu, ukazuje Izrael. Tamojšia vláda nariadila celoštátnu karanténu, ktorá zahŕňa aj zákaz vychádzania ďalej ako 500 metrov od bydliska. Supermarkety a lekárne sú síce otvorené aj naďalej, no pokiaľ sú ďalej ako 500 metrov od bydliska, ľudia tam ísť nesmú. Čiastočný, v mnohých prípadoch lokálny alebo regionálny, lockdown platí vo Francúzsku, v Španielsku, Holandsku, Taliansku, Belgicku či Írsku. V tomto prípade sú sprísnené podmienky v niektorých regiónoch, prípadne sa obmedzenia týkajú otváracích hodín prípadne podávanie jedál ako je to u nás.

Matovič už má predstavu

Čo by lockdown presne znamenal pre Slovensko, je zatiaľ otázne, no premiér už niečo naznačil. Ak by prišlo k uzavretiu krajiny, uzavreli by sa podľa neho všetky prevádzky, ktoré nie sú nevyhnutné pre infraštruktúru krajiny, prísne obmedzenia by sa týkali aj pohybu ľudí. Ešte minulý týždeň uviedol, že napríklad fyzicky by do práce museli chodiť len ľudia, ktorých profesia to nutne vyžaduje. Ostatné by pracovali z domu. Prirovnal to k situácii v jari v Španielsku. Odhaduje, že v prípade uzavretia celej krajiny budú opatrenia potrebné minimálne tri týždne. Matovič upozornil, že za ten čas by sa hospodárske škody vyšplhali podľa odhadu na dve miliardy eur.

Uvažovať o ňom o pol roka neskôr je zlyhanie

Ekonómovia nevidia lockdown ako šťastné riešenie. "Lockdown znamená ekonomicky v princípe výrazné spomalenie ekonomickej aktivity vo všetkých sektoroch, ktoré sú závislé od bežného životného fungovania ľudí, teda kultúra, cestovný ruch, hoteliérstvo, ako aj veľkej čast maloobchodu a možné narušenie dodávateľských reťazcov," uviedol pre Topky analytik Nadácie F. A. Hayeka Martin Reguli. Obmedziť by sa podľa neho mohli všetky aktivity, ktoré nie sú nevyhnutné pre zabezpečenie základných potrieb ľudí (teda potraviny, drogéria, lieky) a celková mobilita obyvateľstva.

"Ak sa zastaví činnosť fabrík či služieb, prestanú vznikať hodnoty (tovary, služby). Tento fakt nie je možné obísť žiadnymi dotáciami, kurzarbeitmi a podobne, je to možné len zamaskovať. Ročne vytvorí slovenská ekonomika hodnoty zhruba vo výške 100 miliárd eur, teda 2 miliardy týždenne," uviedol pre Topky analytik INESS Martin Vlachynský. "Ak sa zastaví polovica ekonomiky, bude to pre hospodárstvo za každý týždeň znamenať stratu jednu miliardu eur."

Existuje aj možnosť C

Vlachynský pripomína, že lockdown bol nástroj z jari 2020, keď štáty čelili úplne novej, neznámej hrozbe. "Lockdown za obrovskú cenu získaval čas na prípravu. Uvažovať o ňom o pol roka neskôr je zlyhaním, čas na prípravu už bol," myslí si analytik. "Lockdown je drahou vizitkou premárneného času." Vláda podľa neho zbytočne stavia samú seba do pozície bud-alebo.

"Existuje aj možnosť C, nerobiť jednu grandióznu akciu (ktorú je takmer nemožné narýchlo zorganizovať), ale okamžite spustiť dlhodobú kampaň intenzívneho pravidelného antigénového testovania v najviac zasiahnutých mestách, v nemocniciach, domovoch, ponúknuť túto možnosť fabrikám atď. Som presvedčený, že sa nájde dostatočné množstvo občanov, ktorí sa radi nechajú otestovať," dodal.

Priestor na sprísňovanie opatrení tu ešte je

Reguli s radikálnym riešením v podobe lockdownu takisto nesúhlasí. "S takýmto radikálnym riešením sa nestotožňujem, nakoľko môže znamenať znova výraznejší ekonomický prepad a aj spôsobiť bankroty firmám a podnikateľom, ktorí len tak tak prežili prvú vlnu krízy," povedal. "Plošné testovanie je logisticky veľmi náročná operácia. Z tohto pohľadu by boli prípadné neočakávané komplikácie výrazným problémom pre vládu aj obyvateľstvo. V tomto smere ale nevnímam ani lockdown ako šťastnejšiu alternatívu," uviedol Reguli.

Podľa riaditeľa INEKO Petra Goliaša priestor na sprísňovanie opatrení stále existuje. "Môže ísť o obmedzovanie pohybu zákazníkov v obchodoch alebo žiakov v školách či vyžadovanie negatívnych testov na hraniciach. Zatváranie firiem by malo prísť až ako posledná varianta, keďže to má drastický dopad na ekonomiku aj životnú úroveň ľudí," dodal.

Matovič opäť hovorí o zatiahnutí ručnej brzdy

Matovič pripomenul, že epidemiologická situácia sa na Slovensku vyvíja "českou cestou", očakáva, že pri neprijatí ťažkých rozhodnutí možno očakávať v nasledujúcich týždňoch tisícové nárasty prípadov. "Ak nezatiahneme ručnú brzdu, budeme tam, kde je Česko, kde bolo talianske Bergamo na jar, a kde sa na konci rozhoduje o tom, koho zachrániť a koho nie," povedal Matovič.

Rozhodnutie bude na epidemiológoch

Rozhodnutie o tom, či ísť cestou lockdownu, alebo celoplošného testovania, bude podľa neho na epidemiológoch. Súvisí to aj so zabezpečením účasti na testovaní. "Rozhodnú, či bude stačiť plošné testovanie aj bez tých, ktorí sa odmietnu dať testovať, alebo je v takejto situácii riešením lockdown," dodal. Uzavretie krajiny je podľa neho úplne poslednou "zatiahnutou brzdou". Povedal, že minister zdravotníctva SR Marek Krajčí je v tomto výbere za to, aby sa "brzdilo veľmi rýchlo".

Slovensko zachráni pred lockdownom len testovanie

Situácia v nemocniciach v súvislosti s rapídnym nárastom počtu prípadov ochorenia COVID-19 začína byť veľmi zlá, uviedol minister obrany Jaroslav Naď. V krátkom čase očakáva zvolanie pandemickej komisie vlády a ústredného krízového štábu. Testovanie je podľa neho jediná vec, ktorá môže Slovensko zachrániť pred lockdownom. Naď tvrdí, že ak sa nič neurobí, tak za niekoľko týždňov bude na Slovensku situácia, ako bola na jar v Taliansku.

Ľudia majú strach, bojí sa aj Kollár

Pokiaľ čísla nakazených novým koronavírusom dosiahnu kritickú hranicu, nemá už význam testovanie a trasovanie, vtedy pomôže len lockdown, vyhlásil to predseda parlamentu Boris Kollár. Aj podľa neho tomu má predísť plošné testovanie. Pri ňom preferuje dobrovoľnosť, nemyslí si, že má význam ľudí nútiť. K avizovanej možnosti lockdownu na Slovensku v súčasnosti sa bližšie vyjadriť nechcel, pretože zatiaľ nemá potrebné informácie.

"Ľudia majú veľký strach. Ja sa bojím tiež. Je prirodzený strach a obavy o svojich blízkych, svoje zdravie, čo bude, aká bude ekonomika, či ma prepustia, či to prežije moja fabrika. Všetky tieto ľudské obavy, a tomu absolútne rozumiem, sa pretavujú do agresivity, nenávisti," poznamenal Kollár s tým, že netreba nechať obavy prerásť do agresie. Dodal, že vláda možno bude musieť urobiť rovnaké kroky ako Česká republika a sprísňovať opatrenia, ak dosiahneme kritickú hranicu.

Krajniak o lockdowne nevie

Minister práce Milan Krajniak povedal, že plošné testovanie môže byť poslednou záchranou pred prísnejšími opatreniami. Ocenil, že sa podarilo nakúpiť 13 miliónov testov, pretože je po nich veľký dopyt. Poukázal aj na to, že postupne testujú napríklad všetky zariadenia domovov pre seniorov. Na otázku, či by v prípade lockdownu vedeli preplatiť ľuďom mzdy, keby museli tri týždne ostať doma, odpovedal, že zatiaľ o lockdowne na Slovensku nevie. Vysvetlil, že aj počas neho by ľudia chodili do práce. Deklaroval, že sa to budú snažiť zachovať.

V stredu má zasadať pandemická komisia, vo štvrtok ráno ústredný krízový štáb

Ústredný krízový štáb zasadne dnes v súvislosti s aktuálnou situáciou pandémie nového koronavírusu. Ako avizoval premiér Matovič, ešte predtým v stredu bude rokovať konzílium odborníkov aj pandemická komisia. Odborníci posúdia účinnosť platných opatrení, otázku celoplošného testovania, prípadne možnosť lockdownu.