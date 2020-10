Motanice pri tajnostiach okolo testovania! Matovič sa chcel ospravedlniť Čaputovej: Bol z toho ďalší chaos

O plošnom testovaní totiž ako prvých informoval partnerov v Bruseli na samite Rady Európskej únie. Po ospravedlňujúcom statuse predsedu vlády nasledoval ďalší. Matoviča prekvapilo, že prezidentka sa už podľa jeho slov rozhodla. Čaputová však uviedla, že nesúhlasí s povinným plošným testovaním a už vôbec nie pod hrozbou sankcie, nešlo o jej finálny postoj.

Najprv ospravedlnenie...

Sú chvíle, kedy sa patrí ospravedlniť aj za skutky, ktoré ste vykonali v dobrej vôli, začal svoj status Matovič. "Medzi taký patrí to, že som o tajne chystanej operácii SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ informoval skôr nemeckú kancelárku Angelu Merkel ako našu pani prezidentku. Pani prezidentky sa to evidentne dotklo a ja sa jej týmto chcem ospravedlniť," napísal s tým, že situáciu vysvetlí.

"Definitívne som sa o podpísaní kľúčových zmlúv o nákupe testov dozvedel v piatok počas samitu v Bruseli na raňajkách s nemeckou kancelárkou Merkel, informoval som ju o tomto pláne s vedomím, že testy máme už nakúpené a tým pádom je to reálny plán, ktorý ideme zrealizovať," uviedol. Prezidentke o pláne vopred nehovoril najmä preto, lebo si podľa jeho slov zobral k srdcu jej opakovanie verejne vyslovené volanie potom, aby vláda informovala až o tých veciach, ktoré sú definitívne isté.

"Cez víkend som chcel pani prezidentke dopriať oddych... a hneď dnes ráno som ju požiadal o prijatie... teraz mi prišla odpoveď s termínom o 9h zajtra ráno. Teším sa a verím, že pani prezidentka záchranný plán pre Slovensko naplno podporí," dodal.

...potom útok

Počiatočné nadšenie však vystriedal ďalší status. Prezidentka Čaputová sa totiž vyjadrila na adresu plošného testovania nielen v oficiálnom stanovisku, ale aj počas návštevy v Martine. "Rozhodne nie som za povinné testovanie, ešte nebodaj pod nejakou sankciou," povedala prezidentka k testovaniu. Podľa nej môže fungovať skôr pozitívna motivácia. "Určite je to vhodnejší nástroj ako hrozba sankciou." Zdá sa, že toto vyjadrenie Matoviča naštartovalo. No mierne nesprávnym smerom.

"Tak... a pani prezidentka sa podľa Denníka N už rozhodla - je proti plošnému testovaniu. Bohužiaľ, ešte predtým ako by si vypočula argumenty. To mi je mimoriadne ľúto," komentoval Čaputovej vyjadrenie premiér. Prezidentka ho však ďalším statusom rýchlo vyviedla z omylu. "Nevyjadrila som sa za a ani proti plošnému testovaniu. Stále nemám dostatok informácií. Vyjadrila som sa len proti tomu, aby bolo povinné. Rovnako si nemyslím, že by účasť na testoch mala byť vymáhaná pod hrozbou sankcií," napísala na sociálnej sieti Facebook.

Matovič svoje vyjadrenie po korekcii výroku opravil.

Bol to nesprávny krok

Prezidentka vníma ako nesprávny krok, že ju vopred neinformovali o plošnom testovaní obyvateľov. "Nesprávny krok aj v tom zmysle, že skôr ako hlava štátu a hlavná veliteľka ozbrojených síl bola informovaná premiérka inej krajiny Európskej únie. Konštatujem to ako fakt, bez toho, že by som si z toho vyvodzovala osobné zranenia. Teraz je dôležitý konštruktívny postoj, nie osobné spory. Verím, že si to s pánom premiérom vysvetlíme," uviedla.

Prezidentka tiež uviedla, že rolu hlavnej veliteľky ozbrojených síl určite nevníma ako ceremoniálnu. "Platí princíp vzájomnej informovanosti a spolupráce ústavných orgánov a toto je ústavná zásada, ktorá má byť rešpektovaná." Čaputová dodala, že by mala byť o takýchto veciach informovaná aj preto, že podpisuje zákony a ich zmeny by sa mohli týkať aj tejto záležitosti.

Bezpečnostná rada

Prezidentka navrhla zvolanie Bezpečnostnej rady v súvislosti s plošným testovaním, ktoré avizovala vláda. Zaujíma ju prepracovanosť konceptu, ale aj stav príprav na plošné testovanie. Informovala o tom na sociálnej sieti. Premiér Igor Matovič oznámil, že Bezpečnostnú radu SR zvoláva na utorok.

Hlava štátu chce vedieť najmä to, či je testovanie realizovateľné bez negatívneho dosahu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom, keďže si vyžiada nemalý počet zdravotníkov. "Dôležité sú aj analýzy, či je takúto operáciu možné zrealizovať bez rizika nákazy na testovacích miestach. Môjmu názoru musí predchádzať poznanie," poznamenala Čaputová.