KORONAVÍRUS Mimoriadne zasadanie vlády: Práve teraz sa rokuje o celoplošnom testovaní!

Premiér Matovič už počas včerajšej tlačovej konferencie avizoval, že dnes si vláda mimoriadne zasadne k dôležitému bodu, a síce spôsob, akým sa vykoná celoplošné testovanie na koronavírus na Slovensku. Pri tomto majú asistovať Ozbrojené sily SR. Rokovanie začína dnes o 14:00, kedy možno rovnako očakávať aj príchod prvých ministrov.

Rozhoduje sa o armáde

Vláda momentálne rozhoduje o tom, či poverí ozbrojené sily vykonaním celoplošného testovania obyvateľov v súvislosti s novým koronavírusom. Na sociálnej sieti o tom informoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

"Je to jediné možné riešenie. Potrebujeme izolovať chorých ľudí, aj tých, ktorí neprejavujú žiadne príznaky. Iba tak vieme spomaliť rýchly stúpajúci trend počtu nakazených," uviedol Naď. Premiér Igor Matovič (OĽANO) v sobotu (17. 10.) oznámil, že na Slovensku sa chystá plošné pretestovanie obyvateľov v súvislosti s ochorením COVID-19. Vláda sa na projekt pripravuje už tri týždne. Zatiaľ nie je jasné, či testovanie bude povinné alebo dobrovoľné.

Plán oznámil premiér pomerne nečakane

Pretestovanie Slovákov by malo prebiehať takým istým systémom ako pri voľbách. V približne 5997 volebných okrskoch sa vytvoria odberné miesta. V každom bude asi sedem ľudí, a to policajti, príslušník ozbrojených síl, miestnej štátnej správy a zdravotníci, vysvetlil premiér. Ľudia by mali na odberné miesto prísť s občianskym preukazom. Obyvatelia, ktorí žijú mimo svojho trvalého pobytu, môžu prísť na testovanie na najbližšie odberné miesto, nemusia sa presúvať do svojho bydliska. Premiér podotkol, že tam budú dopísaní do odberových zoznamov.

Testovanie zadarmo

Ľudia by mali byť otestovaní podľa Matoviča počas dvoch víkendov. Matovič tvrdí, že testovať by sa malo v časových rozvrhoch podľa abecedného poradia obyvateľov. Malo by sa tak predísť zhromažďovaniu sa ľudí na jednom mieste. "Testovanie bude bezplatné," dodal. Zatiaľ nevedel povedať, či bude povinné alebo dobrovoľné. Matovič uviedol, že podľa predbežných názorov pediatrov by sa deti do desať rokov nemuseli testovať.

Vyhrali tri firmy

Testovať sa bude pomocou antigénových testov, ktoré štátne hmotné rezervy objednali v objeme 13 miliónov kusov. Antigénové testy zachytia infekčných ľudí, podotkol predseda vlády. Testy budú podľa premiéra stáť v priemere asi štyri eurá bez DPH za kus. "Boli tri víťazné firmy a najnižšia cena bola 3,90 eura a najvyššia 4,45 eura. Stredná cena od firmy, z ktorej je najviac testov nakúpených, je 3,95 eura," uviedol premiér.

Výhodou testu podľa Matoviča je, že sa vie veľmi rýchlo vyhodnotiť. Výsledky by mali byť známe zhruba do 15 minút. "Hlavné pretestovanie prebehne takto za dva týždne počas soboty a nedele (31. 10. – 1. 11.). Tento najbližší víkend (24. – 25. 10.) by sme chceli spustiť pilotný projekt a pretestovať najkrízovejšie okresy, ktoré na Slovensku máme, presne takým istým spôsobom, ako to bude prebiehať na celom Slovensku," uviedol Matovič. Mali by to byť okresy Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín. Ak budú interné kapacity stačiť, pôjde aj o okres Bardejov.

Matovič nechce zažiť situáciu, že sa budú stavať poľné nemocnice a bude sa rozhodovať o tom, kto má alebo nemá ísť do nemocnice. "Ak toto zvládneme, môžeme byť vzorom pre celý svet," povedal premiér. Viac informácií bude podľa neho známych v nedeľu 18. októbra, kedy sa mimoriadne zíde vláda.