KORONAVÍRUS FOTO Nemocnici v Zlatých Moravciach pomáhajú vojaci: Mesto zabezpečilo stan

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Zdroj: Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

ZLATÉ MORAVCE - Nemocnica Agel Zlaté Moravce spustila od stredy (14. 10.) nový systém triedenia pacientov, ktorí prichádzajú do nemocnice. Nemocnici pomáhajú v čase od 6.00 do 22.00 h príslušníci Ozbrojených síl SR. Uniformovaní vojaci pomáhajú pri vstupe do nemocnice z dôvodu rýchleho, bezproblémového a predovšetkým bezpečného usmernenia pacientov, ktorí prichádzajú do zlatomoravskej nemocnice,“ uviedol predseda predstavenstva nemocnice Miroslav Jaška.