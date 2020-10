Čaputovej príhovor na GLOBSECu: Kritika politikárčenia aj veľkého ega, kríza ako príležitosť zlepšiť sa

Pandémia nás nesmie dostať do úzkych

Čaputová, ktorá svoj príhovor predniesla v anglickom jazyku, už v úvode spomenula aktuálnu a obtiažnu situáciu v súvislosti s pandémiou. "Zdá sa, že pandémia COVID-19 ovplyvňuje všetko. Dokonca diktuje témy a určuje naše konanie. Ak však máme „spoločne liečiť svet“, ako to naznačuje téma Globsec, nemalo by to tak byť. Mali by sme to byť my, kto bude viesť a udávať tempo," vyhlásila hneď na úvod prezidentka.

Čaputovej príhovor sa začína na čase 14:30 na VIDEU nižšie:

"Pandémie sa stali záťažovou skúškou našej odolnosti, našej ekonomiky, našich inštitúcií, politikov, našej etiky a empatie. (...) V mnohých ohľadoch ukázali to najlepšie z nás. (...) Pandémia však odhalila aj naše slabé miesta. Vidíme, aké krehké sú naše ekonomiky. Boli sme svedkami nebezpečenstva chudoby a obmedzeného prístupu k základným službám, ako sú zdravotná starostlivosť alebo vzdelávanie. Odhalila skutočnú kapacitu a obmedzenia nášho krízového riadenia, ktoré roky odpočívalo. Opäť sme videli, že šírenie dezinformácií a hoaxov môže byť smrteľné," pokračovala vo vážnych slovách Čaputová.

Ego zabíja globálne ciele

Prezidentka v ďalších slovách venovala priestor výkonu štátnych inštitúcií a ich významu v spoločnosti. "A napriek tomu, aj keď tlak na ich (inštitúcie pozn. red.) výkon stúpa, náš demokratický štát a medzinárodné inštitúcie sú podkopávané zvnútra aj zvonku. Populizmus, straníctvo a korupcia na domácom trhu rozvracajú naše štátne inštitúcie a maria ich výkonnosť. Medzinárodne rastúca konkurencia medzi štátmi a preferencie krátkodobých egoistických cieľov pred spoločnými riešeniami podkopávajú globálne úsilie," myslí si prezidentka.

Zdroj: SITA/Globsec

K záveru príhovoru prezidentka prešla k tvorbe dôvery a samotnej dôvere politikom. Ešte predtým však nechcela podceniť množstvo hoaxov a falošných správ, ktoré sa v týchto dňoch výdatne šíria. "Infodémia, ktorej sme svedkami pri vstupe do druhej vlny COVID-19, pripomína, že absencia základnej dôvery občanov v ich vedenie môže byť smrteľná. Bolo by ľahké obviniť médiá alebo vzdelávacie systémy alebo internet z narušenia dôvery občanov," varovala prezidentka.

Dôraz na dianie v zahraničí

Prezidentka označila ako za jednu z hlavných síl politikov uskromnenie sa a sebakontrolu. "Sebakontrola znamená nezneužívať zákonodarnú väčšinu na zmenu a doplnenie zákonov a zmeny podľa vlastných predstáv. Sebakotrola znamená prestať biť ľudí v uliciach Bieloruska, ktorí sa len domáhajú svojich základných práv. Znamená to neporušovať tieto práva z dôvodu politickej účelnosti, ako sme videli v prípade Alexeja Navaľného," uviedla príklady zo zahraničia Čaputová.

Zdroj: SITA/Globsec

"Súčasná kríza odhalila naše chyby, našu nevedomosť a naše sebectvo. Dôrazne nám pripomína, že pravidlá sú tu na to, aby sa chránili a nie zneužívali. (...) Krízu budeme brať ako povzbudenie k tomu, aby sme robili lepšie, robili viac, aby sme konali spoločne. Pretože si nás ľudia zvolili, aby sme problémy riešili, a nie kvôli nim smútili," skončila príhovor Čaputová.

Celé znenie príhovoru prezidentky:

Vážené dámy, vážení páni,

Očakávala som, že sa moje vystúpenie na tejto konferencii uskutoční za iných okolností. Zdá sa, že pandémia COVID-19 ovplyvňuje všetko. Dokonca diktuje témy a určuje naše konanie.

Ak však máme „spoločne liečiť svet“, ako to naznačuje téma Globsec, nemalo by to tak byť. Mali by sme to byť my, kto bude viesť a udávať tempo.

Vysvetlím to.

Pandémie sa stali záťažovou skúškou našej odolnosti, našej ekonomiky, našich inštitúcií, politikov, našej etiky a empatie.

Odhalili naše silné stránky a naše zraniteľné miesta.

V mnohých ohľadoch ukázali to najlepšie z nás. Najmä medzi našimi občanmi. Naša schopnosť a vôľa spolupracovať, mobilizovať sa a pomáhať si navzájom. Konať v dobrej viere, starať sa o ostatných, dokonca aj o tých, ktorí si boli pred časom cudzincami. Videli sme bezprecedentné rozhodnutie vedúcich predstaviteľov EÚ o opätovnom naštartovaní našich ekonomík. Vidíme, ako naše najlepšie mozgy pracujú nepretržite na vakcíne.

Pandémia však odhalila aj naše slabé miesta. Vidíme, aké krehké sú naše ekonomiky. Boli sme svedkami nebezpečenstva chudoby a obmedzeného prístupu k základným službám, ako sú zdravotná starostlivosť alebo vzdelávanie. Odhalila skutočnú kapacitu a obmedzenia nášho krízového riadenia, ktoré roky odpočívalo. Opäť sme videli, že šírenie dezinformácií a hoaxov môže byť smrteľné.

Kríza tiež ukázala, že pokušenie o zneužívanie moci je stále veľké. Že právny štát a demokratické princípy sa môžu rýchlo narušiť. Je smutné, že aj v demokratickej Európe.

Tieto výzvy nie sú práve z tých nových. Preto samotné liečenie nestačí. Musíme imunizovať. Musíme tomu predísť.

Pandémie nám tiež poskytujú jedinečnú príležitosť vylepšiť veci. Potrebujeme ozdravný proces, ktorý ide omnoho ďalej ako naše systémy zdravotnej starostlivosti a zahŕňa celú našu spoločnosť.

Dnes by som chcela hovoriť aj o tejto každodennej práci, ktorá spočíva v udržiavaní našich občanov zdravých, imunitných a odolných a o osobitnej zodpovednosti vodcov v tomto procese. Tento proces si vyžaduje tri kľúčové komponenty: rešpektovanie pravidiel, dobre fungujúce inštitúcie a vzájomnú dôveru medzi občanmi a ich štátmi.

Začnem pravidlami.

Naša sila, naša odolnosť a stabilita sú postavené na pravidlách a zásadách. Nerešpektovanie alebo zneužívanie pravidiel nás robí slabšími. Toto nie je teoretický konštrukt. Nie je to ani filozofická diskusia. Je to skutočnosť. Ak dôjde k porušeniu pravidiel, spôsobí to škodu našim ľuďom a našim štátom. To vedie k nestabilite, neistote a nedôvere.

Poškodzuje to tiež našu dôveryhodnosť. Ako môžeme spomínať myšlienky demokracie, vlády zákona a spravodlivosti do susedných krajín i mimo nich, ak tolerujeme alebo odmietame riešiť svoje vlastné nedostatky?

Zdroj: SITA/Globsec

Musíme začať doma. Nezatvoríme oči, ak zistíme, že sa nedodržiavajú pravidlá. Pred politikárčením by sme mali dať priestor diskusii a konzultáciám. Ak však otvorený a čestný dialóg neprinesie žiadne zlepšenia, musíme zvážiť ďalšie opatrenia. Nemali by sme sa hanbiť ani byť plachí. Musíme jasne povedať, že dodržiavanie pravidiel a využívanie výhod vrátane fondov EÚ sa vždy a striktne spája. A to jedno bez druhého nebude možné.

Zhrniem to: nejde o to niekoho trestať, ide o to, aby sme udržali v zdraví naše spoločnosti, o zachovanie dôvery medzi sebou a o základnú ochranu našich inštitúcií.

Chcem hovoriť o inštitúciách. Počas krízy COVID-19 je dopyt po účinnom riadení vyšší ako kedykoľvek predtým.

A napriek tomu, aj keď tlak na ich výkon stúpa, náš demokratický štát a medzinárodné inštitúcie sú podkopávané zvnútra aj zvonku. Populizmus, straníctvo a korupcia na domácom trhu rozvracajú naše štátne inštitúcie a maria ich výkonnosť. Medzinárodne rastúca konkurencia medzi štátmi a preferencie krátkodobých egoistických cieľov pred spoločnými riešeniami podkopávajú globálne úsilie.

Samotná spolupráca a dobrá vôľa nebudú stačiť na pomoc pri riešení problémov. Musíme sa ubezpečiť, že inštitúcie sú dobre vybavené, bezpečné, chránené a efektívne. Osobitná zodpovednosť spočíva na nás, politických vodcoch. Musíme prestať podkopávať naše inštitúcie. Otázky a kritiku musíme nahradiť podporou, možným zlepšením s pridaním väčšej angažovanosti.

Stručne povedané, musíme imunizovať naše inštitúcie. To platí aj pre ich bezpečnosť. Príchod nových technológií a neustále rastúca hodnota dát spôsobila väčší tlak na naše inštitúcie. Imunizácia znamená riadiť sa našimi zásadami. Zveriť technické vybavenie našich inštitúcií do spoľahlivých rúk - do rúk našich spojencov a partnerov. Toto nesmie byť záležitosť ekonomickej efektívnosti, ale otázka zodpovednosti a národnej bezpečnosti. Pretože dnešné lukratívne podniky sa môžu ľahko zmeniť na zajtrajšiu kritickú závislosť a zraniteľnosť.

Na záver poviem o dôvere.

Dôvera našich občanov v štát, v jeho inštitúcie, v pravidlá a v dôveru v ich politických zástupcov. Dôvera znamená vernosť našich občanov v to, že sú chránení. Chránení pravidlami, ktoré sú rovnaké pre všetkých. Ak sa nebudú dodržiavať pravidlá, inštitúcie zabezpečia nápravu. Že v prípade, ak ide o ich slobodu, bezpečnosť, zdravie alebo sociálnu stabilitu, budú politici konať rýchlo, rozhodne a efektívne a že pri rozhodovaní budú vychádzať z faktov, nie z politického kalkulu.

Infodémia, ktorej sme svedkami pri vstupe do druhej vlny COVID-19, pripomína, že absencia základnej dôvery občanov v ich vedenie môže byť smrteľná. Bolo by ľahké obviniť médiá alebo vzdelávacie systémy alebo internet z narušenia dôvery občanov.

Tvoria dnes politickí lídri dôveru?

Samotná podstata moci má byť expanzívna. Mali by sme si to uvedomiť my politici. K našej moci treba pridať aj ďalší aspekt - sebakontrolu.

Sebakontrola znamená NEZNEUŽÍVAŤ zákonodarnú väčšinu na zmenu a doplnenie zákonov a zmeny podľa vlastných predstáv. Sebakotrola znamená prestať BIŤ ľudí v uliciach Bieloruska, ktorí sa len domáhajú svojich základných práv. Znamená to NEPORUŠOVAŤ tieto práva z dôvodu politickej účelnosti, ako sme videli v prípade Alexeja Navaľného.

Sebakontrola znamená NEZNEUŽÍVANIE demokratických štandardov pod záštitou opatrení proti COVID. Neznamená to podnecovanie chladnokrvnej politickej nenávisti voči menšinám.

Sebakontrola znamená zodpovednosť. Dôvera projektom zodpovednosti. Dôvera nikdy nie je samozrejmosťou. Je získavaná.

Dámy a páni,

Súčasná kríza odhalila naše chyby, našu nevedomosť a naše sebectvo. Dôrazne nám pripomína, že pravidlá sú tu na to, aby sa chránili a nie zneužívali. A inštitúcie sa majú zlepšovať a podporovať, nie podkopávať. Kríza však ponúka aj príležitosť na vyliečenie. Opraviť zlomené časti, vybudovať tie chýbajúce a posilniť našu odolnosť.

Krízu budeme brať ako povzbudenie k tomu, aby sme robili lepšie, robili viac, aby sme konali spoločne. Pretože si nás ľudia zvolili, aby sme problémy riešili, a nie kvôli nim smútili.