Slovenskí lekári čelili ťažkej skúške: FOTO Prvýkrát operovali pacienta s KORONAVÍRUSOM

Išlo o 80-ročného pacienta z Domova sociálnych služieb v Komárne, ktorý utrpel úraz pri bežnom páde. „Napriek informácii, že pacient bol pôvodne otestovaný na toto ochorenie s negatívnym výsledkom, od jeho prijatia do nášho zdravotníckeho zariadenia sme ho vnímali ako rizikového a bol uložený v červenej covid zóne. Vzhľadom na to, že pacient nebol v bezprostrednom ohrození života, definitívne operačné riešenie bolo odložené do výsledku PCR testu. Na základe pozitívneho výsledku sme pripravili tzv. červenú operačnú sálu a za prísnych hygienických opatrení sa operačný zákrok uskutočnil,“ vysvetlil Rudolf Pelikán z komárňanskej nemocnice.

Zdroj: AGEL SK a.s.

Tam celý operačný tím zrealizoval nevyhnutnú operáciu, všetci museli použiť jednorazový ochranný oblek, ochranné okuliare, štít, respirátor, dvoje jednorazové rukavice a návleky na topánky. „V kompletnom ochrannom obleku naši kolegovia operovali necelé dve hodiny a museli sa vyrovnať s obmedzeným komfortom,“ priblížil špecifiká operácie Pelikán.

Celkový čas operácie sa predĺžil práve o dôkladnú prípravu operačnej stály, dôsledné oblečenie ochranných osobných pracovných prostriedkov a po skončení operácie o ich odborné vyzlečenie, aby nedošlo ku kontaminácii zdravotníkov. „Pacient s nami veľmi dobre spolupracoval, počas operácie nenastali komplikácie ani čo sa týka jeho úrazu, ani stavu súvisiaceho s koronavírusom,“ dodal Pelikán.

Po operácii bol pacient presunutý na pripravenú covidovú jednotku s vlastným monitoringom vitálnych funkcií, vyčlenenú len pre covid pozitívnych pacientov. „Nečakaná operácia ukázala, že máme jasné, ako postupovať. Každý kolega vedel, čo má robiť, respektíve ako riešiť konkrétnu situáciu, ktorú život v podmienkach koronavírusu môže priniesť a hlavne vzájomnú koordináciu celého tímu,“ uviedol doktor.

Riaditeľ nemocnice je rád, že všetko dobre dopadlo. „Napriek tomu, že nie sme koncová nemocnica, sme ukázali, že sme pripravení zvládnuť neodkladné operačné výkony všeobecnej chirurgie aj úrazovej chirurgie. Vieme sa o našich pacientov adekvátne postarať a zároveň eliminovať riziko prenosu ochorenia covid-19 na našich zdravotníckych pracovníkov. Zároveň chcem uistiť našich pacientov a klientov, že nastavené hygienicko-epidemiologické procesy v nemocnici vrátane včasnej identifikácie rizikových pacientov, ich bezpečnej izolácie za poskytovania potrebnej zdravotnej starostlivosti sú na takej úrovni, že riziko nákazy v našom zariadení je na významne nižšom stupni, ako u bežnej populácie, v bežnom verejnom živote,“ konštatoval Miroslav Jaška.