Jeden z politikov si v diskusnej relácii odmietol nasadiť rúško: FOTO Šeliga to nehodlá nechať len tak!

Kotleba si v relácii odmietol nasadiť rúško, hoci ho moderátor viackrát vyzval, aby tak urobil. Kotleba, ktorý spochybňoval nebezpečenstvo pandémie, tak diskutoval v štúdiu napriek porušeniu interných pravidiel televízie. Cigániková označila jeho správanie za chrapúnske.

Jeho prístup nahneval aj Juraja Šeligu zo strany Za ľudí, ktorý na Kotlebu podáva podnet na úrad verejného zdravotníctva, pričom zvažuje aj trestné oznámenie. „Toto je presne ten typ arogantného a sebeckého správania, ktoré odrádza ľudí od zodpovednosti. Poslanci majú ísť príkladom,“ uviedol Šeliga na sociálnej sieti. „Zajtra ráno preto podávam podnet na úrad verejného zdravotníctva, ako aj Okresný úrad v Bratislave, aby Kotlebovo nezodpovedné konanie riešili. Rovnako zvážim podanie trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy,“ dodal.

Kotlebovo odmietnutie nasadiť si rúško v štúdiu nenechalo bez reakcie ani úrad verejného zdravotníctva. „Už nemáme čas na zbytočné "hrdinstvo". Noste rúška vždy pri kontakte s cudzími ľuďmi a rizikovými skupinami,“ vyzval na sociálnej sieti úrad.

Zdroj: Reprofoto/RTVS

„RTVS sa ospravedlňuje divákom, ktorých pohoršilo to, že poslanec Marian Kotleba počas diskusie v relácii O 5 minút 12 nemal na tvári rúško. Zároveň sa RTVS dištancuje od konania poslanca Mariana Kotlebu. Pred reláciou zamestnanci RTVS viackrát upozorňovali pána poslanca, aby dodržal interný predpis RTVS vo veci nosenia rúšok,“ vysvetlila televízia vo svojom stanovisku. Hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová dodala, že nešlo o porušenie nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR, pretože platí výnimka na nosenie rúška pri nakrúcaní audiovizuálneho diela.

Je potrebné buchnúť po stole, inak nám hrozí český scenár, tvrdí Šipoš

Predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš povedal, že ak neprídu tvrdšie opatrenia a "buchnutie po stole", hrozí Slovensku český scenár šíriacej sa pandémie nového koronavírusu. Odmietol zároveň názor opozície, že by sa kabinet nepripravil na druhú vlnu pandémie. „Máme plné sklady ochranných pomôcok, zriadili sme veľkokapacitné odberné miesta, zvýšili sme masívne počet testovaní,“ vymenoval Šipoš. Kritizoval však tých, ktorí bagatelizujú riziko nového koronavírusu, mrzí ho, že sú medzi nimi aj zdravotníci.

Zdroj: Reprofoto/RTVS

Nezaradený poslanec Richard Raši z novovzniknutej strany Hlas - SD si naopak myslí, že Matovičov kabinet nezvládol situáciu a nedokázal implementovať skúsenosti zo Slovenska či iných krajín a tiež odporúčania celosvetových zdravotníckych autorít pri príprave na druhú vlnu. Konkretizoval najmä zvýšenie počtu ľudí, ktorí by hygienikom pomáhali dohľadávať kontakty pozitívne testovaných. „Je to najvážnejšia chyba, ktorú kabinet urobil, súčasné čísla sú zlyhaním premiéra a ministra zdravotníctva,“ zdôraznil Raši, ktorý je presvedčený, že Marek Krajčí (OĽaNO) by mal byť odvolaný z postu šéfa zdravotníckeho rezortu a na jeho stoličku by mal dočasne zasadnúť epidemiólóg.

Predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) uznala časť pravdy v Rašiho slovách, podstav epidemiólógov však podľa nej existoval už pred vypuknutím pandémie a spôsob navýšenia počtov pracovníkov regionálnych úradov verejného zdravotníctva sa rieši. Súčasné čísla vníma ako očakávaný nárast po uvoľnení opatrení po prvej vlne pandémie, je presvedčená, že odborníci i vláda robia maximum. Zdôraznila zároveň nevyhnutnosť rešpektovať nariadenia. „Nemusím sa s nimi úplne stotožňovať, ale musím ich rešpektovať, je to o zodpovednosti voči sebe i druhým a najmä tým, ktorí môžu mať v dôsledku ochorenia vážne komplikácie,“ povedala, pričom svoje slová adresovala ďalšiemu spoludiskutujúcemu lídrovi ĽS NS Marianovi Kotlebovi, ktorý si v štúdiu odmietol dať rúško.

Zdroj: Reprofoto/RTVS

Kotleba svoj postoj argumentoval názorom viacerých lekárov, respektíve ľudí v oblasti verejného zdravotníctva, ktorí spochybňujú nebezpečenstvo šírenia pandémie a jej dôsledkov. Kritizoval, že pandémia koronavírusu odvracia pozornosť pri starostlivosti v prípade odvrátiteľných úmrtí. Poukázal i na to, že mnohí poslanci, ktorí apelujú na dodržiavanie opatrení, sami ich rešpektovanie ignorujú.

Návrh upravujúci oblasť potratov rozdeľuje poslancov

Šipoš si myslí, že návrh úpravy zákona o zdravotnej starostlivosti v oblasti potratov, vrátane zapracovaných podnetov, je zmierlivý a smeruje k ochrane života matiek. „Som rád, že došlo pri návrhu ku kompromisu a nie je o tom, že by sme chceli úplne zakazovať interrupcie,“ povedal v diskusnej relácii.

Oponuje mu predsedníčka zdravotníckeho výboru v parlamente Jana Bittó Cigániková. „Je, samozrejme, v poriadku sa snažiť o znižovanie počtu interrupcií, ale z dvoch prístupov, ktoré možno zvoliť, si namiesto vzdelávania a osvety vybrali predkladatelia cestu zákazov,“ povedala v debate. Ak by sa do predlohy novely dostal aj návrh umožňujúci medikamentózne vykonanie potratu či rozdelenie príspevku pri narodení ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa, zahlasovala by za novelu.

Zdroj: Reprofoto/RTVS

Bývalý minister zdravotníctva Richard Raši je presvedčený, že súčasná právna úprava v tejto oblasti je dostatočná. „Otváranie tejto témy, ktorá ešte viac polarizuje už i tak výrazne rozdelenú spoločnosť, v tomto čase vôbec nie je vhodné,“ upozornil.

Podľa Mariana Kotlebu nerieši predkladaný návrh poslancov OĽaNO súčasný, podľa neho bezbrehý, liberálny zákon. „Je načase ho sprísniť a aspoň trocha chrániť deti, ktoré sa nemôžu brániť,“ povedal.