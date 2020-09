Bratislavský mestský poslanec prekonal KORONAVÍRUS! Takto prebiehalo ochorenie: Už sa cítim dobre

BRATISLAVA - Posledný prázdninový týždeň spôsobil rozruch bratislavský mestský poslanec Adam Berka. Na sociálnej sieti informoval, že bol pozitívne testovaný na koronavírus. Nikto z tých, ktorí prišli s poslancom do kontaktu, nebol pozitívne testovaný. Berka sa cíti dobre a momentálne pracuje z domu. Nevie však, kde sa mohol nakaziť.

Berka informoval o tom, že má koronavírus ešte 23. augusta. Odvtedy uplynuli už viac ako dva týždne a poslanec sa momentálne cíti dobre. Ochorenie prebehlo bez väčších ťažkostí a momentálne pracuje z domu, stále však nevie, kde sa mohol nakaziť. Nikto z jeho blízkych kontaktov nebol pozitívne testovaný.

Cítim sa dobre

Berka bol v karanténe dva týždne. "Ďakujem, cítim sa dobre," uviedol pre Topky. Počas karantény bol doma a z domu aj pracoval. Ochorenie prebehlo dobre a nepociťoval žiadne ťažkostí. "Ochorenie prebehlo bez akýchkoľvek ťažkostí, po troch dňoch od prejavu prvých príznakov som sa cítil zdravý," opísal poslanec. "Mám za sebou dva negatívne testy na COVID, druhý negatívny test som si dal spraviť, aby som mal 100% istotu."

Zdroj: Facebook/Adam Berka

Stále však nevie, kde sa mohol nakaziť. "Vzhľadom k tomu, že nik z ľudí, ktorí sa nachádzali v mojej blízkosti nebol nakazený a vzhľadom k tomu, že som za posledný rok necestoval do zahraničia, neviem, kde som sa mohol nakaziť," priznal. Našťastie sa nikto nenakazil ani potom, čo s ním prišiel do kontaktu.

Berka vtedy na sociálnej sieti uviedol, že predtým, ako sa dozvedel, že má koronavírus, navštívil niekoľko nočných podnikov, diskotéku i festival. Plánuje ich v rizikovom období navštevovať aj naďalej? "Bez ohľadu na to, aká je epidemiologická situácia, čas od septembra do decembra patrí medzi najnáročnejšie obdobie pre každého kníhkupca aj vydavateľa, čo znamená, že aj voľný čas venujem práci. Neskôr, až to situácia dovolí a pohyb v spoločnosti iných ľudí nebude predstavovať zdravotné riziko, budem sa veľmi rád aj naďalej zúčastňovať kultúrnych a spoločenských podujatí," reagoval Berka.

Nikoho nenakazil

Našťastie, nikto, kto bol s poslancom v kontakte, nebol pozitívne testovaný. "Na základe výsledkov testov všetkých ľudí, ktorí sa nachádzali v mojej blízkosti, mám informáciu, že všetci boli testovaní negatívne a nik nebol nakazený," uviedol. U jedného z poslancov však vzniklo podozrenie, že má koronavírus. Informovala o tom bratislavská mestská časť Staré Mesto. Nakoniec sa však koronavírus u poslanca nepotvrdil.

"Zamestnanec, o ktorom sme informovali koncom augusta, nebol ani vtedy pozitívne testovaný – výsledok jeho testu bol neurčitý, to znamená, že bolo potrebné ho opätovne pretestovať. Našťastie opätovný test zamestnanca vyšiel ako negatívny," informoval hovorca metskej časti Matej Števove. Všetci zamestnanci miestneho úradu sú negatívni. Sprísnené opatrenia oznámené však ostávajú v platnosti. Zahŕňajú meranie teploty pri vstupe do budovy, povinnosť nosiť rúško v interiéri úradu, dôslednú dezinfekciu rúk a dodržiavanie bezpečných rozostupov. Sprísnené opatrenia vstúpili do platnosti v stredu 2. septembra.

Práca z domu

Berka momentálne prácu vykonáva z domu. "Vydavateľskú prácu vykonávam v izolácii, tak, ako som ju vykonával aj pred ochorením, poslaneckú prácu vykonávam na diaľku, nakoľko sme v meste pristúpili k online zasadaniam, čo som veľmi rád, keďže ide o prácu, ktorá sa dá rovnako dobre a možno ešte efektívnejšie vykonávať cez rozhranie videokonferencií," dodal.