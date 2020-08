Infikovaný poslanec spôsobil chaos: Porušenie karantény, kritika a zmazaný status! Teraz sa ospravedlňuje

Mestský poslanec na sociálnej sieti informoval, že v priebehu niekoľkých dni navštívil viacero vychytených bratislavských podnikov, vrátane diskotéky. Okrem toho navštívil aj nitriansky Flaam Fest. Príznaky začal pociťovať cez víkend, preto ostal doma a dal sa testovať. Porušil však karanténne predpisy a vyšiel z domu do obchodu. Neostalo to však len pritom, počas karantény sa zúčastnil aj rodinnej oslavy. Svoj status neskôr zmazal a teraz sa ospravedlňuje.

Ospravedlňujem sa

Berka zverejnil svoje ospravedlnenie na blogu. "Chcel by som sa všetkým hlboko ospravedlniť za chyby, ktoré som v súvislosti s mojim ochorením spravil. Ohrozil som zdravie ľudí, s ktorými som prišiel do kontaktu. Čo ma veľmi mrzí," začal Berka. Uviedol, že po prvých príznakov a dobrovoľnom rozhodnutí ísť sa testovať mal prijať pravidlá hry a zostať doma až do výsledkov testov. "Nič na veci nemení, že som sa po troch dňoch cítil byť zdravý. Bolo to odo mňa hlúpe a sebecké," konštatuje.

Zdroj: Facebook/Satirén

Prvoradé je podľa neho zdravie ľudí. "Pozorne sledujem výsledky všetkých s ktorými som prišiel do kontaktu a pevne verím, že nik nebude nakazený (zatiaľ je 26 ľudí negatívnych a 0 pozitivnych v týždni od 10.8. do 16.8. a v týždni od 17.8. do 22.8. 3 ľudia negatívni a 0 pozitívnych)," informoval Berka. "Je mi tiež veľmi ľúto, že som svojim konaním a extrémne zle zvládnutou komunikáciou poškodil dobré meno svojich kolegov," napísal.

Zaslúžil som si to

O svojom ochorení sa rozhodol otvorene informovať, pretože to v tej chvíli považoval za správne. "Môjmu prípadu sa venovali viaceré médiá a pre nedostatok sebareflexie a pokory som sa stal aj terčom humoristov. Pre svoju ľahkovážnosť som si to zaslúžil," uviedol s tým, že jeho príbeh začal žiť svojím vlastným životom. Podľa neho nie je pravda, že chodil po baroch s príznakmi koronavírusu. "Bolo to totiž predtým, čo som akékoľvek príznaky choroby mal," napísal.

Berka už nie je členom klubu TeamVallo

Berka už viac nie je členom poslaneckého klubu TeamVallo. Sám ponúkol, že odstúpi z mestského poslaneckého klubu. "Nechcel, aby jeho správanie ľudia stotožňovali aj s ostatnými členmi klubu. Túto ponuku klub prijal. Aj keď Adam Berka bol doteraz mimoriadne angažovaným poslancom a aktívnym členom viacerých komisií, jeho konanie a zvlásť keď už vedel, že môže byť nosičom koronavírusu je neospravedlniteľné a nie je v súlade s princiípmi a hodnotami poslaneckého klubu," napísal na sociálnej sieti Facebook v reakcii na jeho odchod bratislavský primátor Matúš Vallo.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Bratislava epicentrom nákazy

Najväčším epicentrom nákazy na Slovensku sa momentálne stalo hlavné mesto. Bratislavský kraj eviduje k dnešnému dňu vyše tisíc prípadov. Primátor Matúš Vallo preto oznámil, že Bratislava sa na COVID semafore nachádza v červenej zóne. "Bratislava mení po dôkladnej analýze čerstvých dát mestským epidemiológom a ďalšími odborníkmi farbu epidemickej fázy na COVID semafore na červenú. Zmena fázy semafora nastáva vtedy, keď sú splnené aspoň dva ukazovatele definované pre jednotlivé fázy," informovala hovorkyňa mesta Bratislava Katarína Rajčanová.

Práve hromadné podujatia predstavujú počas zhoršujúcej sa situácie zvýšené riziko superšírenia nákazy a ak ich hlavný hygienik neobmedzí, je kľúčové, aby sme sa na týchto podujatiach správali obzvlášť zodpovedne. "Odborníci považujú za najrizikovejšie vnútorné priestory, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí, je prítomný alkohol a vykonávajú sa aktivity, pri ktorých je dodržiavanie bezpečných odstupov zložité, ako napríklad oslavy, koncerty, svadby, párty. Mrzí nás, že sa v duchu týchto odporúčaní nesprával aj náš poslanec mestského zastupiteľstva," napísal Vallo.