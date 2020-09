KORONAVÍRUS PCR testovanie bolo viackrát spochybnené: Podľa MZ SR je spoľahlivé a bezpečné

Infektológ Peter Sabaka zdôraznil, že nie je pravdou, že vyšetrenie PCR metódou na ochorenie COVID-19 stanoví aj prítomnosť ľudskej DNA, keďže oba vyšetrované gény sa nevyskytujú u človeka ani sa na žiadne ľudské gény nepodobajú.

Priblížil, že metóda PCR je navrhnutá tak, aby reťazce ktoré sa pri nej používajú, presne zapadli len do RNA vírusu SARS-CoV-2. "Ak by bolo pravdou, že PCR vyšetruje aj prítomnosť ľudskej DNA, bolo by pozitívne u každého človeka, čomu protirečia tisícky negatívnych vyšetrení každý deň," komentoval.

Sabaka pripomenul, že vyšetrenie na prítomnosť nového koronavírusu sa vykonáva najmä výterom, ktorým sa odoberie ster z nosa. Ten obsahuje mŕtve odlúpené bunky sliznice a v nich sa hľadá nukleová kyselina vírusu. Vysvetlil, že nukleová kyselina zvaná RNA sa hľadá metódou PCR. Tá využíva kratšie reťazce nukleovej kyseliny, ktoré presne zapadnú do RNA nového koronavírusu.

"V prístroji, v ktorom sa PCR vyšetruje, sa vírusová RNA pomnoží, aby sa dala zobraziť a dokázať jej prítomnosť. Ak sa vo vzorke, ktorú vyšetrujeme, nenachádza RNA koronavírusu SARS-CoV-2, tak sa krátke reťazce nukleovej kyseliny využívané metódou PCR nemajú na čo naviazať, v skúmavke nedôjde k namnoženiu RNA, a teda vyšetrenie nič nezobrazí a výsledok je negatívny," ozrejmil.

Rezort zdravotníctva ďalej uviedol, že ak je výsledok pozitívny, pacient má v nose SARS-CoV-2. "Keďže pri metóde PCR sa používajú reťazce nukleovej kyseliny, ktoré presne zapadnú do RNA koronavírusu, dokážeme metódou PCR len prítomnosť vírusu SARS-CoV-2. Podobne ako jedným kľúčom otvoríme len jedny dvere," komentoval Sabaka. Metóda PCR sa podľa infektológa používa už dlhé roky ako "veľmi presná metóda diagnostiky rôznych infekčných chorôb práve pre jej vysokú spoľahlivosť".