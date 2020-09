KORONAVÍRUS Radvanský jarmok nebude: V 363-ročnej histórii je to po druhý raz

"Mrzí nás to, stane sa tak po druhý raz v histórii konania tohto najobľúbenejšieho a najnavštevovanejšieho podujatia v našom meste. Dúfame, že verejnosť to prijme s pochopením," konštatoval primátor mesta pod Urpínom Ján Nosko. Pripomenul, že komunikácia s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici prebiehala niekoľko mesiacov dozadu, dokonca minimalizovali verziu jarmoku a ešte ani v piatok (4. 9.) nebolo nič definitívne rozhodnuté.

Podľa zástupkyne regionálneho hygienika banskobystrického RÚVZ Viery Morihladkovej hoci Banskobystrický samosprávny kraj nepatrí k tým najrizikovejším, v prípade konania Radvanského jarmoku a Dňa kroja by do Banskej Bystrice prišlo množstvo ľudí aj z rizikových oblastí. Došlo by k veľkej kumulácii osôb na jednom mieste vrátane najzraniteľnejších seniorov.

Ako dodal Nosko, ich oddelenie kultúry síce vytvorilo minimalistický koncept jarmoku po technickej i organizačnej stránke tak, aby sa zachovali všetky nariadenia hlavného hygienika a centrálneho krízového štábu, ale riziko by bolo stále priveľké.Na Radvanskom jarmoku sa každoročne odprezentuje viac ako 300 remeselníkov. Spolu s Dňom kroja sa zvykne predstaviť takmer 2500 účinkujúcich a na hlavnom pódiu odznieť viac ako 60 rozličných vystúpení.