Čaputová po raňajkách s Kollárom a Matovičom: Mafiánske praktiky tu máme, no nie sme mafiánsky štát

Jednou z hlavných tém bol rozsudok v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Senát odsúdil Tomáša Szabóa na 25 rokov. Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú súd oslobodil. Prezidentka Zuzana Čaputová sa nestotožňuje s označením Slovenska ako mafiánskeho štátu, odpovedala tak na otázku týkajúcu sa článku v nemeckom Die Welt, ktoré označilo Slovensko za mafiánsky štát.

Čaputová si nemyslí, že Slovensko je mafiánsky štát

Čaputová však poznamenala, že Slovensko je krajina, kde sa občas objavia mafiánske praktiky, ale nepovažuje ho za mafiánsky štát. "Ja sa s takýmto označením nestotožňujem. Faktom je, že čelíme odhaleniam o korupcii na vysokých miestach vrátane justície, je dobré že čelíme takýmto odhaleniam," povedala prezidentka s dôrazom na to, že sa korupcia vyšetruje.

"Sme krajina, kde sa občas objavia mafiánske praktiky, ale nie sme mafiánskym štátom," uviedla. V podobnom duchu sa vyjadril aj premiér Matovič.

"Toto rozhodnutie je hodné rešpektu, tak ako všetky súdne rozhodnutia na Slovensku," hodnotila oslobodenie Kočnera prezidentka. Verdikt ju však prekvapil. Prezidentku bude pri rozhodnutí rozsudku v kauze Kuciak zaujímať, "či zvíťazil technický a technokratický prístup". Pri pohľade na verdikt ju bude zaujímať aj to, či argumenty budú presvedčivé a zrozumiteľné pre verejnosť.

Nemôžem povedať, že rozhodnutie rešpektujem

Všetci traja najvyšší ústavní činitelia sa zhodli, že rozhodnutie bolo iné, ako očakávali ľudia či politici. "Pevne verím, že sa senát rozhodoval podľa zákonnosti, dôkazov, dokazovania," povedal šéf parlamentu Boris Kollár k oslobodeniu Kočnera. Vyslovil podporu predsedovi súdu Hrubalovi, verí však v iné rozhodnutie Najvyššieho súdu.

Premiér Matovič to však vidí inak. "Ja som sa aj po tej noci nezbavil zlého pocitu, že spravodlivosť si dala pauzu. Hovorí sa, že politici, by mali rešpektovať rozhodnutie súdu. Ja poviem, že ho beriem na vedomie, nedokážem zo seba dostať, že by som ho rešpektoval," povedal premiér.

Generálny prokurátor by mal byť politicky nezávislý

Generálny prokurátor by mal spĺňať všetky osobnostné predpoklady, mal by byť odborne erudovaný a najmä by mal vyslať jasný signál o svojej politickej nezávislosti, uviedla to prezidentka. Kollár uviedol, že termín voľby nového šéfa Generálnej prokuratúry SR by mohol byť v novembri.

"Je spoločným záujmom vládnej koalície aj mojím, aby v tejto pozícii bola osoba, ktorá bude veľmi odborne erudovaná a bude spĺňať všetky osobnostné predpoklady. Zároveň považujem za nesmierne dôležité, aby táto osoba vyslala verejnosti signál aj silnej politickej nezávislosti. Prokuratúra je orgán, ktorý má vyšetrovať prípadné pochybenia, trestné činy aj nás, verejných činiteľov," uviedla prezidentka. Dodala, že pozícia prezidenta je pri menovaní generálneho prokurátora jasnejšia aj po rozhodnutí Ústavného súdu SR. Nevidí pochybnosti v tom, či môže alebo nemôže nevymenovať šéfa prokuratúry.

Premiér skonštatoval, že zmena vo vedení prokuratúry je potrebná čím skôr. "Generálna prokuratúra, spravodlivosť volá o pomoc, čiže čím skôr by sme mali zabezpečiť adekvátne vedenie," povedal. Dodal, že na koaličnej rade sa naposledy o menách prípadných kandidátov rozprávali ešte v máji. Deklaroval, že v koalícii necíti žiadnu snahu pripraviť dopredu cestu konkrétnemu kandidátovi. Zdôraznil, že po zmene zákona je rozšírený "zásobník" dobrých kandidátov.

Na otázku, či aj hnutie OĽANO bude navrhovať kandidátov odpovedal, že každý poslanec môže dať návrh. "Ako sme sa predbežne v máji dohodli v koalícii, tak sme si povedali, že skúsme ísť do toho prvého kola bez akýchkoľvek dohôd, aby sme videli, ktorý ten kandidát má akú podporu, a potom logicky predpokladám, že by sme sa mali pokúsiť hľadať dohodu," povedal. Verí, že aj v koalícii dokážu dospieť k zhode na dobrých menách.

Doplnil, že ak s dobrým menom príde opozícia, je možné sa rozprávať aj o tom. Obáva sa však, že ich bude diskriminovať už len samotná nominácia zo strán predsedu Smeru-SD Roberta Fica či lídra novovznikajúcej strany Hlas-SD Petra Pellegriniho.