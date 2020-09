Silné emócie po rozsudku: Slzy, hnev aj sklamanie! VIDEO Rodičia Kuciaka a Kušnírovej sú zdrvení

Už pred začiatkom pojednávania povedala mama Martiny Kušnírovej, Zlatica, že má z rozhodnutia zlé pocity. Nakoniec bola jej predtucha správna a Marian Kočner a Alena Zsuzsová sú podľa verdiktu súdu vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka nevinní.

Zlatica Kušnírová, rovnako aj rodičia Jána Kuciaka, pojednávaciu sieň opustili. "Nechceli sme počúvať, prečo je nevinný," tvrdili svorne potom, čo vyšli z budovy Justičnej akadémie v Pezinku. Rodina sa zmietala v silných emóciach a novinárom odpovedali so slzami v očiach.

"Vidno, že spravodlivosť na Slovensku ešte nezačala úradovať," povedala Kušnírová. "Ale bojujeme ďalej. Ja som sľúbila deťom, že sa postavím k ich hrobom a poviem im, že spravodlivosť zvíťazila. Ale nie, oni tam musia byť v čiernom hrobe," dodala s plačom.

"Dúfal som, že zoberú do úvahy aj ten posledný dôkaz. Neostáva nám teraz však nič iné, ako to, že spravodlivosť zvíťazí. Ja som stále presvedčený o tom, že sú vinní," uviedol Jozef Kuciak.

Szabó dostal 25 rokov

Senát rozhodol, že vinný z účasti na vražde je Tomáš Szabó. Toho súd poslal do väzenia na 25 rokov s najvyšším stupňom stráženia. Rozsudky ešte nie sú právoplatné, rozhodovať bude Najvyšší súd SR. Kuciakovcom súd priznal odškodné za nemajetkovú ujmu 140-tisíc eur.

"Sú to špinavé peniaze," povedal pán Kuciak. Senát im odporučil, aby sa v tomto prípade obrátili na civilný súd. Rozsudok v Pezinku si vypočul len Marian Kočner, pretože Zsuzsová a Szabó požiadali o konanie v neprítomnosti.

V Leopoldove sa momentálne čaká na príchod Zsuzsovej. Tú by mali po oslobodení vzápätí by vziať do väzby v prípade vraždy Lászlóa Basternáka a v prípade pokusu o vraždu Maroša Žilinku.