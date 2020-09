Premiér má iný štýl politiky ako ja, hovorí Čaputová: Vetovaný zákon si vyjasnili, prezidentka očakáva zmeny!

Prezidentka sa už od svojho nástupu do funkcie stihla stretnúť s viacerými lídrami EÚ medzi inými aj s Angelou Merkelovou. "Môžem povedať, že som bola pri stretnutiach hrdá na našu krajinu. Slovensko je vnímaný ako stabilný partner NATO. Slovensko má v zahraničí veľmi dobré meno," pochvaľovala Čaputová pozíciu Slovenska v EÚ. V súvislosti s vyšetrovaním prípadu Jána Kuciaka uviedla, že krajina prechádza systémom ozdravovania. "V zahraničí sa na to pýtajú, pani Merkelová bola napríklad veľmi dobre informovaná o dianí na Slovensku," dodala prezidentka s tým, že ide o veľmi citlivú tému.

"Máme svoje výzvy, ktoré musíme v oblasti justície riešiť. Napriek tomu, že máme s ostatnými partnermi V4 podobnú históriu, pristupujeme k tejto otázke rôzne," myslí si Čaputová. Systémové zmeny naše súdnictvo podľa nej nevyhnutne potrebuje. V4 má podľa Čaputovej význam vtedy, ak bude prispievať k silnej EÚ, ktorej sme všetci súčasťou. Teraz sú tu však otázniky aj v kontexte čerpania eurofondov.

V prípade už 25 rokov starého prípadu zavlečenia prezidentovho syna do Rakúska Čaputová opakovanie uviedla, že sa v tejto veci angažovala už ako právnička zberom podpisov na zrušenie Mečiarových amnestií. "Dúfam, že tak, ako sa bude ozdravovať justícia, tak sa budú ozdravovať aj pomery pri vyšetrovaní politicky citlivých káuz z minulosti. Skutok sa nepochybne stal a je tam množstvo priamych dôkazov," povedala prezidentka.

V prípade útoku v Moldave nad Bodvou prezidentka povedala, že už od začiatku ide len o potvrdenie hlasov, ktoré sa v tomto prípade ozývali od začiatku. "Potrebujeme políciu, ktorej ľudia môžu veriť. Inšpekcia by tiež nemala podliehať politickému vplyvu zo strany ministra vnútra," uvádza prezidentka.

Od výberu policajného prezidenta očakávala viac

Čaputová tiež nie je celkom stotožnená s tým, ako bude prebiehať proces výberu nového policajného prezidenta. "Naše ciele mohli byť ambicióznejšie v kontexte oslabenia politického vplyvu na vedenie polície. Každopádne ide o posun k lepšiemu. Pokiaľ minister vymenuje profesionála, ktorý nepodlieha politickému vplyvu, tak aj táto právna úprava môže byť v poriadku, ale treba dodať, že právna úprava je len určitý rámec," myslí si prezidentka.

Prezidentka sa vyjadrila aj k tomu, že bol odložený rozsudok v ostro sledovanom prípade vraždy novinára na zajtra - 3. septembra. "Bolo publikovaných viacero možností, čo tieto kroky môžu znamenať. To sa dozvieme až zajtra," povedala prezidentka s tým, že tento prípad vyhodnotila ako jednu z najväčších káuz storočia, akej Slovensko čelilo. "Je dôležité, aby padol rozsudok, ktorý by bol dostatočne zrozumiteľný pre verejnosť," myslí si hlava štátu.

V kontexte novelizácie ústavy volí prezidentka Čaputová skôr opatrnejší tón a nekorešponduje s jej častým obnovovaním. "Legislatívny aktivizmus voči ústave je enormný a takto by to nemalo byť. Ústava má byť základný pilier, na ktorý sa má siahať až vtedy, keď je na to vážny dôvod. Myslím, že za to krátke obdobie máme v ústave až 17 noviel, a to za to krátke obdobie republiky nie je dobrý signál," myslí si Čaputová.

Novela, ktorá vyostrila vzťah s premiérom

Na rad však prišla aj téma novely zákona o elektronických komunikáciách v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Premiér Igor Matovič sa dokonca voči prezidentke kriticky vyjadril s tým, že úrad urobil "nadprácu". "Myslím, že toto sme si s pánom premiérom vysvetlili. Tento zákon by neobstál v teste ústavnosti. Mal problém v tom, že májové rozhodnutie Ústavného súdu vydalo jasné kritériá. Tie naplnené neboli. Keď som ten zákon vetovala, vzápätí môžu prijať novelu, aby bol v súlade s ústavou. Schôdza však v auguste nebola zvolaná a moje veto nebolo prelomené," povedala Čaputová s tým, že teraz je pripravená na to, že veto bude prelomené, ale zákon bude upravený tak, aby bol v súlade s ústavou.

"Stretla som sa s pánom ministrom Doležalom. Vážim si jeho prístup. Vysvetlila som to, v čom vnímam problémy. Sú tam aj problémy vykonateľnosti. Najlepšie bude to veto prelomiť a potom to právne upraviť, aby bol v súlade s ústavou. Od marca, kedy funguje vláda, som bola voči novým zákonom dosť ústretová, no na hranici ústavnosti už mám svoju funkciu, kde musím reagovať," povedala ešte k novele Čaputová.

Matovič má iný štýl ako ja

"Už som to raz opakovala. Premiér má svoj, iný štýl politiky, ako mám ja. S týmto vyhral voľby a toto ľudia chceli v kontexte zmeny. Využíva do veľkej miery sociálne siete," povedal na adresu premiéra Čaputová. V prípade pochybne napísaných diplomových prác sa však vyjadrila, že by s takouto ťarchou vo funkcii pokračovať nedokázala.

V prípade výberu prokurátora sa Čaputová priznala, že nebude hľadieť na meno, ale skôr na iné vlastnosti kandidáta. "K menám sa vyjadrovať nebudem, ale keďže parlament otvoril prístup k tejto funkcii aj iným profesiám, budem veľmi citlivo vyhodnocovať životný príbeh daného kandidáta a prípadne politické prepojenia, ktoré by mohol mať," uzavrela prezidentka.