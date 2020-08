Asociácia slovenských kúpalísk a akvaparkov sa obula do vlády: Vyjadrenia o DRUHEJ VLNE spôsobili problémy

Akvaparky a kúpaliská dlhodobo patria medzi najlákavejšie turistické atrakcie na Slovensku. Štart tohtoročnej letnej sezóny však ovplyvnila pandémia koronavírusu.

Podľa Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) fotografie preplnených turistických chodníkov, kúpalísk či akvaparkov vytvorili mylný dojem, že cestovný ruch je opäť v plnej sile, dokonca výrazne prosperuje. Prevádzkovatelia však straty v dôsledku opatrení na zastavenie šírenia nového koronavírusu stále nedohnali. „Každý prevádzkovateľ zodpovedne prijal protiepidemiologické opatrenia a robí maximum pre bezpečnosť svojich návštevníkov a pracovníkov,“ pripomenul viceprezident SAAKP Peter Kolenčík.

Výzva na odbornú a konštruktívnu diskusiu

Prezident asociácie Gabriel Somogyi vyzval, aby sa uskutočnila odborná a konštruktívna diskusia medzi konzíliom odborníkov, zástupcami vlády a zástupcami rekreačného kúpeľníctva.

SAAKP už v minulosti predložila členom krízového štábu zoznam 100 odporúčaní pre bezpečnú prevádzku svojich zariadení s dôrazom na tzv. "dobré príklady" zo susedných krajín a bezpečnosť klientov, taktiež v júni odprezentovala zoznam trinástich požiadaviek pre reštart a zachovanie konkurencieschopnosti rekreačného kúpeľníctva na Slovensku spolu s návrhom grantových schém.

Požiadavky SAAKP ale ostali bez reakcie kompetentných, zatiaľ čo susedné krajiny prijali opatrenia pre podporu domáceho cestovného ruchu.

V prvej fáze prijatých epidemiologických opatrení boli subjekty rekreačného kúpeľníctva uzatvorené 13. marca a znovuotvorené až 3. júna, teda v poslednej fáze. „Podmienky pre reštart akvaparkov a kúpalísk sme sa napriek výzvam, ktoré sme smerovali vládnym činiteľom a konzíliu odborníkov, dozvedeli ani nie v 24-hodinovom predstihu, čo malo za následok, že väčšina subjektov otvorila svoje prevádzky až s dlhším oneskorením,“ povedal Kolenčík.

Viceprezidenta SAAKP zároveň teší, že Slováci sa rozhodli podporiť domácu ekonomiku, správajú sa zodpovedne, dodržujú protiepidemiologické nariadenia a necestujú do potenciálne nebezpečných krajín. „Napriek tomu výpadok tržieb spôsobený uzavretím prevádzok na skoro tri mesiace, nižšie tržby a návštevnosti počas letnej sezóny, to sú faktory, ktoré bude ťažké ustáť v mimosezónnom období, do ktorého čoskoro vstúpime,“ dodal Kolenčík.

Slovenské akvaparky a kúpaliská za obdobie od 1. júna do 31. júla dosahujú pokles návštevnosti o 35 % a pokles tržieb o 38 % v porovnaní s minulým rokom. „Ak zoberieme do úvahy letnú sezónu, až na pár dní, keď bola návštevnosť vyššia vplyvom tropického počasia, nemôžeme absolútne hovoriť o spokojnosti,“ doplnil Ľudovít Lebó, viceprezident SAAKP.

Vyjadrenia o druhej vlne nákazy spôsobili pokles rezervácií v hoteloch

Letná sezóna sa ešte neskončila, no už sa hovorí o druhej vlne nákazy. „Je v poriadku, že obmedzenia plánované od septembra sa dozvedáme v 18-dňovom predstihu, avšak podmienky pre znovuotvorenie prevádzok nám boli oznámené ani nie 24-hodín pred otvorením?“ pýtajú sa zástupcovia SAAKP.

„Po zverejnení informácií ministra zdravotníctva Mareka Krajčího z 13. augusta o plánovaných obmedzeniach od septembra registrujeme pokles rezervácií v hoteloch a zaznamenávame otázky predovšetkým z českých cestovných kancelárií k ďalšiemu fungovaniu akvaparkov na jeseň. Taktiež sú ohrozené zimné a silvestrovské rezervácie pobytov,“ informoval člen prezídia SAAKP Peter Gurčík.

Prezident asociácie Somogyi na záver apeluje, aby boli prizývaní na konzultáciu ako odborná platforma s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti rekreačného kúpeľníctva. „Zároveň sa pýtame, keďže obmedzenie kapacity má výrazný vplyv na pokles tržieb a pokrytie prevádzkových nákladov, s akou kompenzáciou zo strany štátu máme počítať?“ doložil Somogyi.