Pri ceste do Egypta je potrebný test na KORONAVÍRUS, pripomína ministerstvo

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Cestujúci do Egypta musia od piatka predložiť pri vstupe do krajiny negatívny PCR test, ktorý nie je starší ako 72 hodín. Test sa nevyžaduje v prípade priameho príchodu do letovísk Šarm el-Šajch, Hurgáda, Marsa Matrouh a Marsa Alam.