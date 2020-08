V Prešovskom CSS sa u dvoch zamestnankýň vyskytol KORONAVÍRUS

V polovici júla karanténu ukončili. "Dve zamestnankyne z úseku rehabilitácie a ekonomického sú pozitívne testované na COVID-19. Jedna z nich prišla do kontaktu s piatimi klientmi, tá ďalšia zamestnankyňa iba s kolegyňami. Jedna má ľahký priebeh, ďalšia nemá žiadne príznaky COVID-19," uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský.Celkovo je v karanténe šesť klientov zariadenia a 13 zamestnancov vrátane dvoch, u ktorých sa ochorenie potvrdilo. "Museli sme zastaviť ambulantnú činnosť v tomto centre sociálnych služieb. Nechceme, aby tam prichádzali ľudia zvonku, aby nedošlo k nejakému prípadnému ďalšiemu šíreniu. Aj keď sa zdá, že časť už je za nami, stále čakáme na druhú vlnu," povedal Majerský s tým, že CSS Vita Vitalis je jedno z najväčších zariadení svojho druhu v kraji.

"Čo sa týka hygienických opatrení, každé sociálne zariadenie má krízový plán, podľa ktorého postupuje. Musíme sa naučiť žiť v prítomnosti tohto vírusu a robiť všetko pre to, aby sme čo najviac zabránili jeho vstupu do sociálnych zariadení," povedal vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny PSK Pavel Slaninka. Zamestnanci, ktorí prišli do styku s chorými, sú v domácej karanténe a šiesti klienti sú izolovaní vo svojich izbách. "Zároveň sa uskutočnilo aj testovanie klientov PCR testmi, ktoré boli negatívne. To isté aj zamestnanci, ktorí s kolegyňou prišli do kontaktu, tam sa odhalil jeden prípad, tá kolegyňa, keďže dochádzajú z okresu Vranov nad Topľou," vysvetlil Slaninka.

V rámci Úradu PSK dali podľa Majerského doteraz otestovať 155 zamestnancov. Všetci mali negatívny výsledok. "Prešli sérologickým testovaním. Je to špeciálne testovanie, kde z krvi sa dá zistiť aj to, či sú pozitívni, ale aj to, či boli už predtým nakazení. Jeden test, ktorý nám zabezpečuje Ľubovnianska nemocnica, stojí 15 eur, čiže sme hlboko pod cenami, ktoré sú priemerne na Slovensku, čo je tiež dobrá správa," dodal Majerský. Podľa jeho slov chcú dať otestovať aj zvyšných zamestnancov, ktorí sú momentálne na dovolenkách, ako aj vodičov všetkých SAD.